A passagem de Fábio Carille pelo Vasco terminou. O técnico foi anunciado pelo clube ainda em dezembro de 2024 e ficou praticamente cinco meses no comando.

Carille passou longe de ser a primeira opção do Vasco, que tentou diversos nomes antes. Longe de ser uma unanimidade, desde o início, a sensação era de que o trabalho do ex-técnico do Vasco tinha prazo de validade, que chegou no dia 27 de abril de 2025. Relembre a passagem do treinador com o Lance!, em atos, abaixo.

Curta passagem de Carille no Vasco

Fábio Carille chegou ao Vasco ainda em dezembro de 2024. O técnico, que não era a primeira opção do clube para comandar a equipe, foi anunciado pelo Cruz-Maltino no dia 19 de dezembro de 2024.

Ao todo, Carille esteve no comando do Vasco em 21 partidas. Pelo Cruz-Maltino, o técnico teve um aproveitamento de 43% na beira do campo. Foram nove vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Carille tinha contrato com o Vasco até o final de 2025 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

'Responsabilidade para mim'

Fábio Carille afirmou que o Vasco não precisava reforços até a janela do meio do ano. O ex-técnico o Cruz-Maltino disse que tinha que trazer responsabilidade para si e que dava para fazer um bom trabalho com as peças que estão disponíveis no elenco.

Carille teve nove vitórias sob o comando do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Pedrinho deu as peças para o elenco

O torcedor começou a cobrar fortemente após o primeiro clássico contra o Flamengo, ainda pela Taça Guanabara. Na visão dos vascaínos, o time deveria ter um desempenho melhor do que foi apresentado.

No entanto, segundo Pedrinho, presidente do Vasco, só seria possível ser feita uma avaliação justa após o período de preparação para a maratona de jogos envolvendo o Brasileirão e a Sul-Americana. Em entrevista ao canal "Colina em Foco", o dirigente disse que deu todas as alternativas o ex-técnico cruz-maltino precisava para o elenco.

- A minha obrigação como gestor é dar todas as alternativas para um treinador jogar da forma que ele quer. Essas alternativas elas só chegaram agora. Por isso que esse período de 30 dias é importante, porque você tem um jogador de velocidade, um de beirada, um muito inteligente, que é o Nuno, outro de beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré, a volta do Adson, o David para o meio do ano.

- Agora o Carille tem algumas alternativas, que ele não tinha o início da temporada. Às vezes sou cobrado por quem joga, quem não joga. As pessoas confundem o Pedrinho presidente, que é presidente, está presidente, com o Pedrinho comentarista. São coisas completamente diferentes. Não entro em área nenhuma que não seja da gestão. Mas eu acho, que agora com 30 dias, porque é o cenário do Campeonato Brasileiro, é um período importante para se aprimorar e voltar com desempenho, até pelas alternativas, melhor do que foi o Carioca.

Pedrinho anunciou a demissão de Carille após a derrota para o Cruzeiro (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Subiu o tom com o torcedor

Mesmo com a vitória sobre o Santos, Carille cobrou os vascaínos para que incentivassem o tempo todo. Em coletiva depois da estreia no Brasileirão, o ex-técnico do Vasco disse que era "muito fácil apoiar só quando está ganhando".

Carille cobrou apoio e também elogiou os vascaínos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Empate com sabor de derrota seguido de vexame em Itaquera

O Vasco estreou empatando na Sul-Americana, sendo que poderia ter vencido. Após abrir 3 a 1, no Peru, Carille chamou o adversário ao ataque, que igualou o placar. O resultado repercutiu mal e fez com que o técnico começasse a ficar na corda bamba.

Na sequência, o Vasco perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena, por 3 a 0, num jogo em que Carille poupou quase todos os jogadores. Vale lembrar que o Timão ainda teve dois gols anulados.

Vasco perdeu para o Corinthians em Itaquera (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Avaliação por desempenho

Fábio Carille foi para os jogos contra o Puerto Cabello e Sport com risco de ser demitido caso o Vasco não vencesse e apresentasse um desempenho satisfatório. Apesar do futebol praticado não ter sido vistoso, o Cruz-Maltino venceu os dois jogos, o que deu uma sobrevida ao técnico.

Vitória sobre o Sport foi a segunda do Vasco em São Januário neste Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sequência negativa de resultados

Quando tudo parecia que o Vasco engataria nas principais competições, veio a derrota para o Ceará. Em seguida, empates com Flamengo e Lanús. Contra o maior rival, não seria exagero o Cruz-Maltino ter vencido. Porém, passou longe de ganhar dos argentinos.

Vasco não tirou o zero do placar contra o Flamengo e Lanús (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Faltou coragem para vencer

Vasco e Cruzeiro fizeram um jogo em que ambas as equipes nao mereciam sair vitoriosos. O Cruz-Maltino teve boas oportunidades para sair na frente no placar, mas esbarrou numa grande atuação de Cássio. Por outro lado, a equipe mineira foi letal e se aproveitou de um apagão do sistema defensivo do time comandado por Carille. O desempenho e a falta de coragem para vencer culminaram com a demissão.

Vasco teve boas oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo contra o Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Agora, o Vasco volta a campo para enfrentar o Operário, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será nesta terça-feira (29), às 16h, no Estádio Germano Krüger. O diretor técnico, Felipe Loureiro, estará no comando do Cruz-Maltino, mais uma vez, de maneira interina.