Lanús publica provocação direta a Lucas Paquetá, do Flamengo

O Lanús publicou uma foto do goleiro Losada com a taça da Recopa após vencer o Flamengo e incluiu, na legenda, uma provocação relacionada aos 47 milhões de euros investidos pelo clube carioca na contratação do meia Lucas Paquetá.

A mensagem do time argentino diz: "Para que serve? Para abraçá-la 47 milhões de vezes". O número faz referência ao custo aproximado da transferência do meia, a mais cara do futebol brasileiro. As letras maiúsculas em destaque "PA-QUE-TA", formam o nome do camisa 20 da Gávea.

Valor que Flamengo pagou por Paquetá é quase todo o elenco do Lanús

A soma dos jogadores do Lanús, campeão da Recopa Sul-Americana sobre o Flamengo no Maracanã, vale 1,80 milhão de euros a mais que a quantia gasta pelo Rubro-Negro para contratar Lucas Paquetá.

A equipe carioca pagou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) ao West Ham para repatriar Lucas Paquetá, enquanto isso, todo o elenco do Lanús está avaliado em 43,80 milhões de euros (R$ 271,56 milhões). Outra comparação que pode ser realizada é a do valor de mercado do meia flamenguista, que sozinho vale 35 milhões de euros (R$ 217 milhões).

Compare a diferença econômica entre os dois clubes:

Valor total do elenco do Flamengo: 223,70 milhões de euros (R$ 1,386 bilhão)

Valor total do elenco do Lanús: 43,80 milhões de euros (R$ 271,56 milhões)

Jogador mais valioso do Flamengo: Lucas Paquetá – 35 milhões de euros (R$ 217,00 milhões)

Jogador mais valioso do Lanús: Marcelino Moreno – 5 milhões de euros (R$ 31,00 milhões)

