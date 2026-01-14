Vasco faz força-tarefa para manter Rayan e segura assédio europeu

O Vasco tem se mobilizado para manter Rayan em São Januário. Em entrevista à ESPN, o presidente Pedrinho detalhou os esforços do clube para segurar o atacante, que vem sendo alvo constante de clubes da Europa após a grande temporada com a camisa cruzmaltina.

Segundo o mandatário, a estratégia passa pela valorização contratual do jogador.

- A gente valoriza o atleta em termos contratuais, não só para aumentar a multa, mas também para dar um salário compatível com o valor do atleta no mercado internacional - explicou.

Rayan comemora gol de empate do Vasco contra o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)Thiago Ribeiro/AGIF

Pedrinho destacou ainda o vínculo de Rayan com o clube e o momento de reconstrução vascaíno.

- Por ele ser cria de São Januário, eu joguei com o pai do Rayan na base. Ele sabe da estrutura que está sendo feita em São Januário, dentro do clube como instituição, do retorno de credibilidade - completou.

O presidente revelou que o Vasco já precisou recusar uma proposta considerada significativa. Pedrinho confirmou que a investida partiu do Zenit, da Rússia, e ressaltou a dificuldade em manter o atleta diante do interesse constante.

- Com isso a gente conseguiu recusar uma proposta, que não é do time mais potente da Europa, mas era uma proposta muito grande. É um assédio quase que diário pelo atleta, então tem toda uma conversa com empresários, com família do Rayan, para que a gente consiga tê-lo em São Januário o máximo de tempo possível, sendo uma missão quase que impossível - disse Pedrinho.

Rayan em Vasco x Fluminense - jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (1) (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

O destaque de Rayan também aparece em números. De acordo com estudo do International Centre for Sports Studies (CIES), o atacante é o segundo jogador mais valioso do Campeonato Brasileiro, com passe estimado entre 36 e 42 milhões de euros, atrás apenas de Vitor Roque, do Palmeiras. Dentro de campo, o jovem foi vice-artilheiro do Vasco na última temporada, com 20 gols marcados em 57 jogos disputados.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.