Desejo de Diniz, Vasco acerta a contratação de zagueiro uruguaio

O Vasco acertou a contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldivia, de 23 anos, que pertencia ao Colo-Colo, do Chile. Desejo do técnico Fernando Diniz, o defensor assinará contrato por três anos, com possibilidade de prorrogação por mais um.

Destro e com 1,80m, Saldivia estava na mira do Vasco desde o primeiro semestre do ano passado. O zagueiro uruguaio foi titular em 19 dos 30 jogos do Colo-Colo no ano passado, quando recebeu apenas três cartões amarelos. Saldivia tinha mais um ano de contrato com os chilenos, mas já havia manifestado desejo de deixar o clube que defendia desde 2023.

Como o Lance! mostrara no fim do ano passado, o empresário uruguaio Marco Vanzini atuou diretamente na negociação de Saldivia com o Vasco. Ex-jogador, Vanzini é representante na América do Sul da CAA Stellar, agência que tem sede em Londres e representa dezenas de jogadores sul-americanos.

Saldivia é o segundo reforço confirmado do Vasco para 2026

A contratação do zagueiro Saldivia era considerada prioritária pelo Vasco, que precisava reforçar o setor defensivo.

No início da semana, o clube já havia acertado a renovação do empréstimo do zagueiro Carlos Cuesta junto ao Galatasaray, da Turquia, estendendo o vínculo do jogador até o final da temporada de 2026. O contrato anterior previa uma cláusula de extensão automática mediante o pagamento de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,7 milhões) ao clube turco.

Além da contratação de Saldivia e da renovação de Cuesta, esta semana o cruzmaltino já havia acertado a contratação do colombiano Johan Rojas, que estava no Monterrey, do México. O meia chegou ao Rio de Janeiro na madrugada de quinta-feira (8) e passou por exames médicos antes de assinar.

Diferentemente de Saldivia, Rojas ficará no Vasco por empréstimo até o fim da temporada. A negociação se encaixa na atual política financeira do clube, sem investimento imediato elevado, e tem como objetivo qualificar o elenco ao longo do ano.