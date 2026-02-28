Torcida do Fluminense pede contratação de algoz do Flamengo: 'Caçador de Urubu'

Após brilhar em ambos os jogos da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo, o nome do atacante Rodrigo Castillo chegou na boca do torcedor do Fluminense. O atacante argentino marcou o gol da vitória do Lanús na Argentina e abriu o placar no Maracanã.

A chegada de um nome para assumir a camisa 9 do Fluminense é a prioridade do elenco para a temporada, e a diretoria trabalha com metas bem definidas para esse reforço — diretrizes que não foram alteradas em nenhum momento. No Brasil, a janela de transferências se encerra no dia 3 de março.

Busca do Fluminense por centroavante

O bom momento de John Kennedy e do coletivo como um todo deu um pouco mais de respiro para a diretoria do Fluminense na busca por um centroavante. O Tricolor não abre mão da contratação, mas entende que pode agir com mais cautela no mercado.

O norte da diretoria já foi, inclusive, externado por Luis Zubeldía. O centroavante que chegar para assumir a titularidade precisa ser um atleta capaz de elevar o nível do ataque. Não necessariamente um nome midiático, mas alguém com qualidade suficiente para mudar o patamar ofensivo da equipe.

Desejo da torcida do Fluminense, Rodrigo Castillo marou dois gols no placar agregado de Lanús x Flamengo (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Rodrigo Castillo foi protagonista nas derrotas do Flamengo

O Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús em pleno Maracanã nesta quinta-feira (26), com derrota por 3 a 2 após a prorrogação. No tempo regulamentar, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e tirou a vantagem de 1 a 0 construída pelos argentinos na ida. Contudo, a equipe de Filipe Luís sucumbiu nos últimos 15 minutos do tempo extra, e o título voltou na bagagem dos Granates.

Os gols do título dos visitantes foram feitos por Castillo — que já havia deixado o dele no jogo de ida —, Canale e Bou. Arrascaeta e Jorginho, ambos de pênalti, marcaram para os donos da casa.

No jogo de ida, disputado na Argentina, Castillo foi o autor do gol da vitória do Lanús por 1 x 0.