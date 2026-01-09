Reforma de São Januário: venda do potencial construtivo atrasa início das obras

O Vasco segue sem data definida para iniciar a reforma de São Januário, considerada a principal obra estrutural do clube nos próximos anos. Inicialmente, a diretoria trabalhava com a possibilidade de começar as intervenções no início de 2026, mas entraves burocráticos envolvendo a venda do potencial construtivo do estádio acabaram postergando o cronograma. A modernização da Colina é vista como estratégica tanto no aspecto esportivo quanto financeiro.

O principal avanço está na negociação com a SOD Capital, empresa que demonstrou interesse em adquirir a maior parte do potencial construtivo. As partes estão apalavradas, e a expectativa interna é de que a transação seja concluída em breve. O acordo previa inicialmente a finalização até 12 de dezembro, mas o Vasco deixou claro, desde o início, que poderia estender o prazo para dar mais tempo à parceira, o que vem ocorrendo ao longo do processo.

Além da SOD Capital, outras duas empresas estão em estágio avançado de negociação para a compra de parcelas menores do potencial construtivo. No entanto, essas vendas isoladas não seriam suficientes para gerar o fluxo de caixa necessário para o início imediato das obras, o que reforça a importância do acordo principal para destravar a reforma.

O novo São Januário deve ter capacidade entre 44 e 46 mil torcedores, conforme informou o vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito, durante participação na edição especial do Lance! Talks – Rio, Capital Mundial do Esporte, realizada em novembro de 2025.

Gramado de São Januário apresenta manchas (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Enquanto aguarda a definição, o clube também avalia alternativas para mandar seus jogos durante o período de obras, com o estádio Nilton Santos aparecendo como uma das principais opções. Apesar do otimismo nos bastidores, o início da reforma ainda segue como uma incógnita.

