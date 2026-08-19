Marcão vira assunto após classificação do Fluminense na Libertadores Treinador comandou o Fluminense contra o Independiente Rivadavia

O Fluminense eliminou o Independiente Rivadavia na Libertadores na última terça-feira (18), e o treinador Marcão virou assunto nas redes sociais. Comandante interino desde a saída de Luis Zubeldía na última semana, o técnico liderou a equipe na vitória contra o Palmeiras no Brasileirão e garantiu a classificação do clube para as quartas de final do torneio continental.

➡️Torcedores elegem responsáveis pela classificação do Fluminense na Libertadores

Após o apito final, alguns torcedores avaliaram as decisões do comandante e pediram a efetivação do profissional no cargo. Marcão já declarou em outras oportunidades que não tem o desejo de assumir o comando técnico da equipe de maneira definitiva.

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Veja a opinião de alguns torcedores:

POSSO FALAR?????????



FLUMINENSE BI CAMPEÃO DA LIBERTADORES COM MARCÃO DE TÉCNICO. pic.twitter.com/jQMrIp7VGa — Julia Beatriz (@Juliabttrz) August 19, 2026

Ão ão ão Marcão é Seleção! 🎶 — Wilber Sodré ✝️🇭🇺🙏🏻 (@Wilber_Sodre) August 19, 2026

Nao deixar Marcão é sabotar o time. — R. R. Ramlow | Filosofia & Fé (@RRRamlow) August 19, 2026

Marcão sempre salvando o Fluminense — CDE (@xgb98) August 19, 2026

Marcão máximo respeito https://t.co/pFXHrYxiOb — Ms. Lonely 77 (@monicaproenca12) August 19, 2026

Thiago Silva, Marcão e comissão do Fluminense comemoram classificação contra o Independiente Rivadavia na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Como foi o jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense na Libertadores?

Apesar de ter pouca torcida, os leprosos, como são conhecidos os torcedores do Independiente Rivadavia fizeram bom número no Malvinas Argentinas. A comoção de torcer na maior partida da história do clube empurrou a torcida, mas não foi suficiente para transformar o estádio em um caldeirão de pressão.

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Nesse clima, o Fluminense conseguiu controlar as ações e não sofrer riscos, mas também pecou na criatividade. A noite inspirada de Martinelli esbarrou na desconfiança de Hércules, o que deixou o meio-campo tricolor desconectado. A melhor chance do Fluminense foi em escanteio, cobrado por Hulk. A bola caiu no pé de Thiago Silva, próximo à marca do pênalti. Mas o zagueiro chapou para fora.

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O Independiente Rivadavia incomodava, como de costume, nos contra-ataques. Arce foi o homem buscado o tempo todo pelos argentinos. O camisa 9 foi vigiado de perto por Ignácio e Thiago Silva e deu trabalho, mas levou a pior na maioria dos duelos e não conseguiu dar nenhuma chance clara aos leprosos.

Clima esquenta no segundo tempo

No segundo tempo, a primeira grande chance foi dos donos da casa. Em tabela rápida pela esquerda, aos 9 minutos, Arce recebeu sozinho de frente, mas chutou mascado. O jogo foi ficando quente e virou uma pilha de nervos para o Fluminense quando Canobbio fez falta em Fernández, que invadia a área, e foi expulso. Para conter os danos, Marcão colocou Acosta e Serna. O argentino entrou no lugar de Hulk no comando do ataque e quase fez um gol de placa, de cobertura, do meio-campo.

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Feitiço contra o feiticeiro

A mudança de Marcão surtiu efeito. Com um homem a menos, o Fluminense passou a ser mais atacado e começou a levar perigo nos contra-ataques. Foi assim que saiu o gol tricolor. Hércules fez lançamento de manual nas costas da defesa, e Serna saiu de cara para tocar na saída de Bolcato. O Ind. Rivadavia foi ferido com seu próprio veneno.

Golpe cruel no fim

Depois do gol tricolor, virou ataque contra defesa. O Fluminense estacionou um ônibus em frente ao gol de Fábio e resistiu até onde deu. Aos 45 minutos, a finalização de dentro da área de Studer bateu na mão de Ignácio. O VAR chamou o juiz para revisão e o pênalti foi marcado. Arce converteu com força, no ângulo direito de Fábio. No último lance do tempo regulamentar, Serna teve a bola do jogo. Desarmou o zagueiro do Ind. Rivadavia dentro da área e ficou de cara pro gol, mas isolou.

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O Fluminense volta a campo no sábado (22), quando enfrenta o Remo, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Mangueirão.

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