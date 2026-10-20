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Luxemburgo critica chegada de Seedorf ao Corinthians: 'Não deveria'

Ex-treinador do Timão questiona conhecimento do holandês sobre o futebol brasileiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/10/2026 16:26
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Luxemburgo durante trabalho no Corinthians
Vanderlei Luxemburgo passou recentemente pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O técnico Vanderlei Luxemburgo, atualmente sem clube, questionou a contratação de Clarence Seedorf pelo Corinthians. O treinador holandês foi escolhido para assumir o comando da equipe após a demissão de Fernando Diniz, em meio à sequência negativa do clube no Campeonato Brasileiro.

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Durante participação no programa Galvão FC, do SBT, Luxemburgo afirmou que o Corinthians precisava de um profissional com maior conhecimento do futebol brasileiro e do ambiente do clube.

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— Olhando para o futebol, com a experiência que temos no cenário brasileiro, não deveria ser o Seedorf. Nada contra ele, mas o Corinthians precisa de alguém que envolva o time e o clube, que conheça esse ecossistema e consiga promover uma integração geral — comentou.

O treinador também criticou a falta de conhecimento de Seedorf sobre os adversários e destacou a importância de mobilizar a torcida em um momento delicado da temporada. Como exemplo, citou o confronto contra o Vitória, disputado na última segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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— É muito importante ressaltar que ele não conhece o Corinthians nem os adversários. Em um jogo decisivo como esse (contra o Vitória), que é um confronto direto, você precisa envolver o torcedor de qualquer maneira. É preciso chegar e dar o recado: 'Estou chegando agora, este jogo é uma decisão e daqui para a frente é tudo final. Venham com a gente, torcida!' Se você não envolve o torcedor, não funciona — seguiu.

Apesar das críticas à escolha de Seedorf, Luxemburgo reconheceu que aceitaria retornar ao Corinthians caso recebesse uma proposta. O treinador, que já comandou o clube em diferentes oportunidades, destacou a gratidão que mantém pela instituição e relembrou o apoio recebido em um momento difícil de sua carreira.

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— Vou dizer que sim. E por quê? Porque existe algo fundamental na vida chamado gratidão, e tenho uma gratidão enorme pelo Corinthians. Quando passei pela CPI, no período mais difícil da minha vida profissional, quem me estendeu a mão foi o Corinthians — concluiu.

Seedorf chegando à Neo Química Arena
Clarence Seedorf chegou ao Corinthians com a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão (Foto: Agência Corinthians)

Luxemburgo pelo Corinthians

Em três passagens pelo Corinthians, Vanderlei Luxemburgo conquistou o Campeonato Brasileiro de 1998 e o Campeonato Paulista de 2001. Em sua trajetória pelo clube, encerrada na última passagem, em 2023, o treinador comandou 172 jogos, com 76 vitórias, 45 empates e 51 derrotas, além de aproveitamento de 53% dos pontos.

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Sob seu comando, o Corinthians marcou 292 gols, média de 1,70 por jogo, e sofreu 218, média de 1,27 por partida.

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