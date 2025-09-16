Luxemburgo bate boca ao vivo sobre Filipe Luís, do Flamengo: ‘Não é’

O técnico Vanderlei Luxemburgo bateu boca ao vivo ao falar sobre Filipe Luís, do Flamengo, na noite desta segunda-feira (15). O Rubro-Negro venceu o Juventude no Alfredo Jaconi por 2 a 0 e se manteve na liderança do campeonato.

Durante o programa "Galvão e Amigos", o assunto girava em torno do sucesso de Filipe Luís no Flamengo. Marco Antônio Rodrigues, o "Bodão", defendeu que tinha a ver com sua formação europeia como treinador, e isso irritou o técnico Vanderlei Luxemburgo.

- O técnico brasileiro do momento, que é o Filipe Luís, tem toda formação europeia. Trouxe as experiências dele, participava das conversas com os técnicos europeus - começou Bodão.

- Não tem nenhuma novidade no que nós estamos vendo aí. Ele espera definir, quando define adianta a marcação. 2 contra 1, 3 contra 1. Perde e pressiona. Nenhuma novidade que nós fazemos isso aí - disparou Luxemburgo sobre Filipe Luís no Flamengo.

- Quando Jorge Jesus assumiu o Flamengo, o time começou a jogar daquele jeito, e a muito tempo nós não víamos um time brasileiro jogar daquele jeito. Marcação pressão. É uma formação dos técnicos europeus. Eu sei que voce ganhou tudo, mas eles vieram com uma mentalidade - respondeu Bodão.

- É que vocês querem ver uma coisa como se fosse novidade, e não é - respondeu Luxemburgo, irritado.

- Não é novidade, mas vocês não colocavam em prática - disparou Bodão.

- Claro que praticava, só se você não viu - concluiu Luxemburgo.

Vanderlei Luxemburgo bateu boca sobre Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

Filipe Luís, do Flamengo, recusou proposta do futebol europeu

Filipe Luís, do Flamengo, confirmou que recusou proposta para assumir o Fenerbahçe, da Turquia. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Juventude neste domingo (14), o treinador rubro-negro se disse feliz pelas ofertas de outros clubes, mas acredita não ser o momento de deixar o Fla.

— Primeiro, quando outros clubes ligam me deixa muito feliz. Porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo que eu quero para a minha vida e a minha carreira. Não era o momento. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube e eu pretendo honrar — explicou.