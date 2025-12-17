Corinthians x Vasco será transmitido por três canais; confira narradores
Contra o Vasco, Timão está invicto na Neo Química
Corinthians e Vasco abrem as finais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (16), com três transmissões distintas. O duelo será transmitido pela Globo (tv aberta), SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming). Na Neo Química Arena, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da final da Copa do Brasil.
Na TV Globo, a narração ficará a cargo de Everaldo Marques, um dos principais nomes da casa. Ele será acompanhado por Caio Ribeiro, ex-atacante e comentarista, e por Ana Thaís Matos, que traz análises táticas, formando o trio da emissora na TV aberta.
Na Amazon Prime Vídeo, Galvão Bueno comanda a narração, acompanhado pelo Craque Neto, Ricardo Rocha, ex-zagueiro e campeão mundial, e Nadine Basttos, especialista em arbitragem.
Nos canais SporTV e Premiere, a responsabilidade da narração será de Paulo Andrade, voz tradicional das transmissões esportivas do Grupo Globo. Ao seu lado estarão Lédio Carmona e Ricardinho, ex-jogador e campeão mundial, que contribui com a visão de quem esteve dentro de campo em decisões.
Onde assistir Corinthians x Vasco
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (tv aberta), SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Treinador: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Carrillo (Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto
VASCO (Treinador: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan
