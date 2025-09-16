Arrascaeta dita o ritmo em temporada brilhante pelo Flamengo

A temporada de Arrascaeta até aqui é digna de aplausos. O camisa 10 do Flamengo vive o seu melhor ano, em números, desde que chegou ao futebol brasileiro. Na vitória por 2 a 0 do time carioca contra o Juventude no domingo (14), o uruguaio balançou a rede. Ele, aliás, é o artilheiro da equipe na temporada.

Em 43 jogos pelo Flamengo em 2025, Arrascaeta, de 31 anos, marcou 18 gols e deu 13 assistências. Ou seja, participou de 31 gols da equipe carioca, demonstrando a sua importância com a camisa rubro-negra.

No recorte do Campeonato Brasileiro, o meio-campista é o artilheiro do Flamengo e vice da competição, atrás de Kaio Jorge (15). Além disso, ele é o líder de assistências da competição.

Números de Arrascaeta pelo Brasileirão

⚔ 20 jogos

⚽️ 13 gols

🅰️ 10 assistências

* líder em participações em gols

Independete do recorte da temporada, Arrascaeta é destaque em campo. Nos últimos sete jogos, por exemplo, o camisa 10, pelo Flamengo e pelo Uruguai, tem cinco gols e cinco assistências.

⚔ 7 jogos

⚽5 gols

🅰️5 assistências

🅿 10 participações em gols

⏰54 mins p/ participar de gol

🧠4 grandes chances criadas

🔑 28 passes decisivos

↗️ 12/17 passes longos certos (71%)

Arrascaeta em Juventude x Flamengo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Ídolo do Flamengo

No clube carioca desde 2019, Arrascaeta se tornou um dos grandes nomes da história do Flamengo. Logo no primeiro ano, o uruguaio foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Confira os títulos que o camisa 10, que já vestiu a 14, conquistou pelo Rubro-Negro.

🏆🏆🏆🏆🏆 5 Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025)

🏆🏆 2 Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020)

🏆🏆 2 Copas Libertadores da América (2019 e 2022)

🏆🏆 2 Copas do Brasil (2022 e 2024)

🏆🏆🏆 3 Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025)

🏆 1 Recopa Sudamericana (2020)

