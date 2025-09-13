menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Filipe Luís recusa proposta da Turquia e segue no comando do Flamengo

Técnico assumiu o comando do Flamengo 10 meses depois de se aposentar

Filipe Luís comanda o Flamengo neste domingo (14), diante do Juventude, pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraFilipe Luís comanda o Flamengo neste domingo (14), diante do Juventude, pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
11:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia. O ex-lateral optou por permanecer no clube, que também demonstra interesse em manter o treinador no cargo.

continua após a publicidade

O time turco chegou a oferecer uma compensação financeira, mas a proposta não foi considerada pela diretoria rubro-negra.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo dez meses após se aposentar dos gramados. Até o momento, não teve reajuste salarial nem renovação contratual. A diretoria prepara uma proposta para estender o vínculo até o fim de 2026, com renovação automática e ajustes salariais. O atual contrato é válido até dezembro deste ano.

Segundo apuração do Lance!, Filipe Luís não pretende ir pra Europa agora, pois entende que precisar “maturar” ainda mais no futebol brasileiro para ganhar experiência e, posteriormente, realizar o sonho de treinar um time europeu.

continua após a publicidade

No comando do Rubro-Negro, Filipe conquistou a Copa do Brasil em 2024, além da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca em 2025. Atualmente, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 44 pontos, um a mais que o vice-líder Palmeiras. Na Libertadores, a equipe está nas quartas de final e enfrentará o Estudiantes, da Argentina, na próxima quinta-feira (28), no Maracanã. Já na Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético-MG.

➡️ Filipe Luís tem desfalques para Flamengo x Juventude; lista pode contar com sete nomes

Treinador de 40 anos assumiu o Flamengo em outubro de 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Treinador de 40 anos assumiu o Flamengo em outubro de 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Próximos jogos do Flamengo:

CAMPEONATO BRASILEIRO: 14.09 - 23ª RODADA - JUVENTUDE X FLAMENGO - 16H - ALFREDO JACONI

(OITAVAS - IDA) LIBERTADORES: 18.09 - FLAMENGO X ESTUDIANTES - 21H30 - MARACANÃ

CAMPEONATO BRASILEIRO: 21.09 - 24ª RODADA - FLAMENGO X VASCO - 17H30 - MARACANÃ

(OITAVAS - VOLTA) LIBERTADORES: 25.09 - ESTUDIANTES X FLAMENGO - 21H30 - JORGE LUIS HIRSCHI

CAMPEONATO BRASILEIRO: 28.09 - 25ª RODADA - CORINTHIANS X FLAMENGO - 20H30 - NEO QUÍMICA ARENA

Desfalques:

Flamengo entra em campo neste domingo (14), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão. Para o confronto no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o técnico Filipe Luís não terá Léo Ortiz, Bruno Henrique e Erick Pulgar. A lista, no entanto, pode aumentar.

continua após a publicidade

Léo Ortiz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve ser substituído por Danilo. Já Bruno Henrique não fica à disposição por conta da suspensão do STJD. O clube tenta um efeito suspensivo, mas ainda não obteve resposta.

Erick Pulgar, que passou por cirurgia no pé direito após sofrer lesão no Mundial de Clubes, segue cronograma de recuperação no Ninho do Urubu.

A lista de desfalques do Flamengo pode contar com mais quatro nomes. Afinal, Alex Sandro ainda se recupera de lesão na panturrilha esquerda e é dúvida para o confronto. O mesmo vale para Jorginho e Varela. O primeiro sentiu dores na coxa esquerda durante a semana. Já o uruguaio se reapresentou da seleção do Uruguai com um quadro de pubalgia.

Já Gonzalo Plata, que se reapresentou da seleção do Equador na sexta-feira, não treinou com o grupo (realizou atividades na academia).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias