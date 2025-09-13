Filipe Luís recusa proposta da Turquia e segue no comando do Flamengo

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia. O ex-lateral optou por permanecer no clube, que também demonstra interesse em manter o treinador no cargo.

O time turco chegou a oferecer uma compensação financeira, mas a proposta não foi considerada pela diretoria rubro-negra.

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo dez meses após se aposentar dos gramados. Até o momento, não teve reajuste salarial nem renovação contratual. A diretoria prepara uma proposta para estender o vínculo até o fim de 2026, com renovação automática e ajustes salariais. O atual contrato é válido até dezembro deste ano.

Segundo apuração do Lance!, Filipe Luís não pretende ir pra Europa agora, pois entende que precisar “maturar” ainda mais no futebol brasileiro para ganhar experiência e, posteriormente, realizar o sonho de treinar um time europeu.

No comando do Rubro-Negro, Filipe conquistou a Copa do Brasil em 2024, além da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca em 2025. Atualmente, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 44 pontos, um a mais que o vice-líder Palmeiras. Na Libertadores, a equipe está nas quartas de final e enfrentará o Estudiantes, da Argentina, na próxima quinta-feira (28), no Maracanã. Já na Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético-MG.

Treinador de 40 anos assumiu o Flamengo em outubro de 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Próximos jogos do Flamengo:

CAMPEONATO BRASILEIRO: 14.09 - 23ª RODADA - JUVENTUDE X FLAMENGO - 16H - ALFREDO JACONI

(OITAVAS - IDA) LIBERTADORES: 18.09 - FLAMENGO X ESTUDIANTES - 21H30 - MARACANÃ

CAMPEONATO BRASILEIRO: 21.09 - 24ª RODADA - FLAMENGO X VASCO - 17H30 - MARACANÃ

(OITAVAS - VOLTA) LIBERTADORES: 25.09 - ESTUDIANTES X FLAMENGO - 21H30 - JORGE LUIS HIRSCHI

CAMPEONATO BRASILEIRO: 28.09 - 25ª RODADA - CORINTHIANS X FLAMENGO - 20H30 - NEO QUÍMICA ARENA

Desfalques:

O Flamengo entra em campo neste domingo (14), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão. Para o confronto no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o técnico Filipe Luís não terá Léo Ortiz, Bruno Henrique e Erick Pulgar. A lista, no entanto, pode aumentar.

Léo Ortiz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve ser substituído por Danilo. Já Bruno Henrique não fica à disposição por conta da suspensão do STJD. O clube tenta um efeito suspensivo, mas ainda não obteve resposta.

Erick Pulgar, que passou por cirurgia no pé direito após sofrer lesão no Mundial de Clubes, segue cronograma de recuperação no Ninho do Urubu.

A lista de desfalques do Flamengo pode contar com mais quatro nomes. Afinal, Alex Sandro ainda se recupera de lesão na panturrilha esquerda e é dúvida para o confronto. O mesmo vale para Jorginho e Varela. O primeiro sentiu dores na coxa esquerda durante a semana. Já o uruguaio se reapresentou da seleção do Uruguai com um quadro de pubalgia.

Já Gonzalo Plata, que se reapresentou da seleção do Equador na sexta-feira, não treinou com o grupo (realizou atividades na academia).