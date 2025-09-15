Paulo Nunes aponta qual será a final da Libertadores: ‘Está claro’

As quartas de final da Libertadores começam a ser disputadas nesta terça-feira (16). Ao todo, oito clubes ainda seguem vivos na competição. Tratam-se de Vélez, Racing, River Plate, Palmeiras, LDU, São Paulo, Flamengo e Estudiantes. Diante do cenário, o comentarista Paulo Nunes palpitou sobre a final do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, no último domingo (14), o ex-jogador afirmou que a final do torneio continental será entre Flamengo e Palmeiras. Para ele, as equipes dos técnicos Filipe Luís e Abel Ferreira são as melhores da América do Sul.

- Para mim está muito claro. Claríssimo. Será Flamengo e Palmeiras. Para mim, são os dois melhores clubes do Brasil e da América do Sul. Por isso, vão fazer a final da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ André Rizek compara rendimento de Coutinho com Neymar: ‘Bom argumento’

Quartas de final da Libertadores

Na atual fase do torneio, o Palmeiras enfrenta o River Plate. O primeiro confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental. O alviverde decide a classificação no próximo dia 24 de setembro, no Allianz Parque.

Por outro lado, o Flamengo joga o primeiro jogo das quartas de final dentro de casa, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes na atual fase da competição.

continua após a publicidade