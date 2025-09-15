Especialista de arbitragem aponta erro capital em Juventude x Flamengo

menu hamburguer
Emerson Royal Flamengo Juventude
Flamengo voltou a vencer o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2025
06:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo quebrou um tabu de 28 anos e voltou a vencer o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, uma entrada dura do atacante Gabriel Taliari em Samuel Lino, revoltou os torcedores rubro-negros no decorrer da partida. 

Com menos de cinco minutos da segunda etapa, Taliari acertou uma tesoura em Samuel Lino e correu o risco de lesionar seu companheiro de profissão. No entanto, Raphael Claus, árbitro da partida, optou por não expulsar o jogador e aplicou apenas um cartão amarelo ao atacante do Juventude. 

Após a partida, a especialista em arbitragem da ESPN, Renata Ruel declarou que expulsaria o atacante do Juventude, por jogo bruco grave. Para ela, Gabriel Taliari assumiu o risco de lesionar o jogador do Flamengo com a força e intensidade aplicada na jogada. 

- Pelas imagens que temos, o Gabriel vem praticamente numa voadora e termina numa tesoura a jogada, atingindo o Samuel Lino, com força, intensidade e velocidade alta. Pela regra do jogo, ele assume o risco de lesionar o adversário, o que caracteriza jogo brusco grave e deveria receber o cartão vermelho - destacou.

O que vem por aí para Flamengo e Juventude?

Com o resultado, o Verdão da Serra segue com 21 pontos e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, por sua vez, chegou aos 50 pontos lidera a competição, de maneira isolada.

O Juventude volta a campo no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), e visita o Mirassol pela 24ª rodada do Brasileirão. Já o Flamengo recebe o Estudiantes-ARG na quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Emerson Royal comemora seu primeiro gol com a camisa do Flamengo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

