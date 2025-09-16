menu hamburguer
Estrangeiros reagem à estreia de jogador pelo Cruzeiro: ‘Uma pena’

Colombiano marcou gol de empate na virada do Cabuloso

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTécnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 16/09/2025
09:49
A estreia de Luis Sinisterra pelo Cruzeiro repercutiu muito fora do Brasil, e não é por acaso. Na vitória de virada contra o Bahia, nesta segunda-feira (15), o colombiano marcou um gol e foi muito elogiado pela torcida do Cabuloso.

Luis Sinisterra, do Cruzeiro, era jogador do Bornemouth, da Inglaterra, e isso o torna um nome muito comum no noticiário esportivo europeu. Além disso, os jornais e torcedores colombianos sempre ficam atentos ao desempenho do jogador, que pode ser convocado para a Copa do Mundo em 2026.

Contra o Bahia, Sinisterra jogou apenas 19 minutos, e foi o suficiente. Com eficiência, pegou o rebote de uma linda jogada de Matheus Pereira e empatou o jogo para o Cruzeiro. Os estrangeiros reagiram muito à estreia do jogador pelo Cabuloso. Veja abaixo.

Atacante Sinisterra comemora primeiro gol pelo Cruzeiro, contra o Bahia (Foto: Maurício Simões/Cruzeiro)
Atacante Sinisterra comemora primeiro gol pelo Cruzeiro, contra o Bahia (Foto: Maurício Simões/Cruzeiro)

Veja reação de estrangeiros com estreia de Sinisterra no Cruzeiro

Tradução: Sinisterra, se cuida irmão, você é um bom jogador!

Tradução: Espero que ele recupere a confiança. É uma pena que o Sinisterra tenha passado por esse revés na carreira.

Tradução: Este jovem, em excelente condição, é o nosso terceiro melhor ponta e o melhor substituto possível para Lucho Díaz na ponta esquerda.

Tradução: É uma pena que ele tenha saído da Europa. Espero que ele volte ao ritmo para a Copa do Mundo.

Como foi o jogo

O Bahia começou a partida mais ativo no ataque e levou perigo, principalmente, pela ponta esquerda com Sanabria, que foi titular pela primeira vez com a camisa tricolor. O atacante argentino, inclusive, criou a melhor chance dos mandantes, ao exigir boa defesa de Cássio aos 20 minutos. Mas o Cruzeiro não estava morto no jogo.

A cada vacilo do Bahia, a Raposa conseguia explorar espaços no meio-campo para chegar com perigo ao ataque. Um bom exemplo disso aconteceu ainda antes da jogada de Sanabria, aos 16 minutos, quando Kaio Jorge perdeu um gol de cara para o goleiro Ronaldo. O Cruzeiro, então, conseguiu equilibrar as ações, mas viu o Tricolor ir para o intervalo no campo ofensivo e com mais posse de bola (61% x 39%). Um primeiro tempo bastante agitado na Arena Fonte Nova, mas com poucas chances reais de gol.

O jogo seguiu frenético no segundo tempo, e as duas equipes buscaram o gol a todo momento. Tanto que a primeira grande chance foi criada em contra-ataque do Bahia finalizado para fora por Willian José, aos nove minutos. Mas era lá e cá. Enquanto Juba tirou tinta do travessão logo em seguida, o Cruzeiro respondeu em um ataque rápido puxado por Kaiki, que parou em grande defesa de Ronaldo.

Mas quem abriu o placar foi o time mandante. E não foi qualquer gol. Depois de passe do atacante Willian José, Jean Lucas soltou o pé de fora da área e acertou a bochecha da rede de Cássio, aos 20 minutos. Gol digno de um jogador de seleção brasileira.

Só que em outra jogada de um possível selecionável, a Raposa buscou o empate depois de Leonardo Jardim lançar o time ao ataque com as alterações. Com controle impecável da bola, Matheus Pereira deu uma caneta em Acevedo, cortou Gabriel Xavier e carimbou a trave em chute chapado. Na sobra, Sinisterra, uma das novidades do time no segundo tempo, só fez empurrar para as redes aos 31 minutos.

Mas o Cruzeiro queria mais, e o treinador mostrou isso com as substituições. Depois do gol de Sinisterra, foi a vez de outro atleta que saiu do banco brilhar. Em cobrança de falta curta, Gabigol acertou um lindo chute na gaveta de Ronaldo aos 40 minutos para garantir a virada e selar o placar na Fonte Nova. O time minieiro não só segue vivo na briga pelo título, como impõe a primeira derrota do Bahia em Salvador neste Brasileirão.

