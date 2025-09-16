O Flamengo é sinônimo de títulos, grandes jogadores e momentos históricos. Ao longo de sua trajetória no futebol brasileiro, o clube também se notabilizou por impressionantes séries de invencibilidade, em que se mostrou praticamente imbatível diante de adversários de todos os níveis. Essas sequências não apenas refletem a qualidade dos elencos, mas também ajudam a explicar a mística do time que carrega a maior torcida do Brasil. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre todos os recordes, o mais lembrado ocorreu no final da década de 1970, quando a equipe rubro-negra alcançou a incrível marca de 52 partidas sem derrota, número que até hoje figura entre os maiores da história do futebol nacional. Décadas mais tarde, já na era dos pontos corridos, o Flamengo voltaria a protagonizar outra sequência notável, chegando a 24 jogos invictos em 2019, ano em que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em campanhas inesquecíveis.

Essas séries de invencibilidade se tornaram símbolos da força e da tradição rubro-negra. Elas ilustram diferentes momentos de hegemonia, seja no cenário regional, nacional ou internacional, e reforçam a imagem do Flamengo como um dos clubes mais dominantes do continente.

continua após a publicidade

Maiores invencibilidades da história do Flamengo

O recorde histórico de 1979

Em 1979, o Flamengo deu início a uma das fases mais gloriosas de sua história. Sob a liderança de Zico, o clube montava um time que reunia técnica, juventude e personalidade. Ao longo da temporada, a equipe somou uma invencibilidade de 52 partidas, marca que ficou registrada como a maior sequência sem derrotas de sua história e uma das maiores do futebol brasileiro.

Essa série de jogos invictos se espalhou principalmente pelo Campeonato Carioca, competição em que o Flamengo mostrou enorme superioridade contra os rivais locais. O elenco já contava com peças que se tornariam históricas, como Leandro, Andrade, Adílio e Júnior, além do maior ídolo da torcida, Zico. O domínio era tão evidente que o time atravessou meses sem saber o que era uma derrota, estabelecendo um patamar de excelência difícil de ser igualado.

continua após a publicidade

A invencibilidade de 1979 não apenas deu confiança para o grupo, como também serviu de prenúncio para as conquistas que viriam em sequência. Dois anos mais tarde, o Flamengo conquistaria a Copa Libertadores e, em seguida, o Mundial Interclubes de 1981, contra o Liverpool, consolidando-se como potência internacional.

Brasileirão 2019: a maior da era dos pontos corridos

Quarenta anos depois, o Flamengo voltou a protagonizar uma sequência invicta que entrou para a história. Sob o comando de Jorge Jesus, a equipe rubro-negra atingiu 24 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro de 2019, a maior marca da era dos pontos corridos.

Aquele Flamengo encantou o país com um estilo de jogo agressivo, ofensivo e eficiente. Jogadores como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro formaram uma das linhas ofensivas mais letais da história recente do futebol brasileiro. O time acumulava vitórias sobre rivais diretos, goleadas marcantes e atuações que lotavam estádios em todo o Brasil.

A invencibilidade foi determinante para a conquista antecipada do título brasileiro, em uma campanha que entrou para os livros de recordes. Foram 90 pontos somados em 38 rodadas, com aproveitamento de campeão incontestável. Mais do que números, a série invicta de 2019 mostrou como o Flamengo podia unir talento individual, organização tática e apoio da torcida para se tornar praticamente intransponível.

Outras séries marcantes do Flamengo

Além dos recordes de 1979 e 2019, o Flamengo já registrou outras invencibilidades expressivas ao longo de sua história. No Campeonato Carioca, o clube repetiu diversas vezes sequências de mais de 15 jogos sem perder, reflexo da hegemonia estadual que sempre manteve.

Na década de 1980, por exemplo, o time comandado por Zico, Júnior e Nunes teve momentos de domínio absoluto, somando invencibilidades longas em meio às conquistas nacionais e internacionais. Mais recentemente, outros elencos competitivos também marcaram presença em listas de invencibilidade, como o time de 1982, que foi campeão brasileiro com apenas duas derrotas em todo o torneio.

Na era moderna, além da série de 24 jogos em 2019, o clube já teve campanhas consistentes com invencibilidades de dois dígitos, mostrando que, mesmo em formatos diferentes de competição, a capacidade de se manter imbatível segue sendo uma característica marcante do Flamengo.

Clubes que rivalizam os recordes

Embora o Flamengo tenha seu nome gravado entre as maiores invencibilidades do Brasil, outros clubes também construíram marcas históricas. O Botafogo, por exemplo, alcançou igualmente 52 jogos sem derrota no fim da década de 1970. Já o Vasco, nos anos 1940 e 1950, viveu uma sequência de 20 jogos sem perder em clássicos contra o próprio Flamengo. No futebol nacional, Internacional, Palmeiras e Atlético-MG também somam séries notáveis.

Mesmo assim, o feito rubro-negro de 1979 segue como uma das marcas mais emblemáticas, pois aconteceu em um momento de transição que levou o clube do domínio regional à supremacia continental. A campanha de 2019, por sua vez, colocou o Flamengo no topo da era dos pontos corridos, deixando claro que a tradição de invencibilidade se renova a cada geração.