Torcedores do Flamengo reagem à escalação do PSG: 'Seremos demais'

PSG e Flamengo vão se enfrentar, na tarde desta quarta-feira (17), pela grande final da Copa Intercontinental. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Luis Enrique para o duelo chamou muita atenção nas redes sociais.

Cerca de 1h30 antes do jogo começar no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, o PSG divulgou a escalação para pegar o Mengão. Luis Enrique decidiu começar a partida sem Dembélé, eleito melhor jogador do mundo.

Nas redes sociais, a decisão do técnico espanhol chamou muita atenção antes da partida entre PSG e Flamengo começar. Veja os comentários abaixo:

Capitães ao lado da taça do Mundial (Foto: Divulgação/Fifa)

Veja reação dos torcedores com a escalação do PSG para pegar o Flamengo

Escalação do Paris Saint Germain

O PSG divulgou a escalação que vai a campo na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. O técnico Luis Enrique optou por não iniciar o jogo com o atacante Ousmane Dembélé, eleito pela Fifa e France Football como o melhor jogador do mundo.

Marquinhos, que era dúvida para o duelo, foi escalado. O zagueiro brasileiro teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time parisiense nos últimos jogos, mas viajou ao Catar e ficou à disposição para PSG x Flamengo.

Dembélé, por sua vez, retornou aos treinos individuais na última semana, mas ficou fora do jogo contra o Metz, no sábado (13), devido a uma virose. O Bola de Ouro e recém-eleito pelo prêmio Fifa The Best começa no banco em PSG x Flamengo.

Com isso, a escalação do PSG que enfrenta o Flamengo tem: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Lee, Kvaratskhelia e Desiré Doué.