Gato vidente faz previsão para Flamengo x PSG

Milu, o gato que ficou conhecido nas redes sociais como o "gato vidente", voltou a chamar atenção dos torcedores ao fazer mais uma previsão ousada para a final da Copa Intercontinental, que será disputada entre Flamengo e PSG.

continua após a publicidade

O momento foi registrado em vídeo e publicado pelo humorista Natan Pinheiro, dono de Milu. Na gravação, o felino aparece diante de dois potes de ração, cada um identificado com o escudo de um dos finalistas: Flamengo e Paris Saint-Germain.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após alguns segundos de "análise", Milu não deixou dúvidas. O gato se dirigiu diretamente ao pote com o escudo do Flamengo. Flamenguistas comemoraram a "previsão" e entraram na brincadeira.

continua após a publicidade

Agora, resta saber se o palpite do felino se confirmará em campo ou se ficará apenas como mais um capítulo curioso que antecede o confronto entre Flamengo e PSG, um dos mais aguardados do calendário internacional. A partida será no Estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).

PSG e Flamengo fazem final do Intercontinental (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Casa cheia para PSG x Flamengo

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores.

continua após a publicidade

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.