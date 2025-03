Luis Roberto desabafa e aponta culpados após goleada da Argentina no Brasil

A Seleção Brasileira foi goleada pela Argentina por 4 a 1 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira (25), no estádio Monumental. O narrador Luis Roberto, da Globo, fez um forte desabafo sobre o momento da equipe e afirmou que a CBF também tem parcela de culpa na péssima fase da equipe.

- É uma pancada, Dorival Jr, é uma pancada que normalmente provoca atitudes que vem em todos os níveis na CBF. É um momento de pressão para o Dorival. A Seleção tomou um vareio, é um dia daqueles. Há uma diferença gigante entre as equipes - disse Luis Roberto.

- É uma das atuações daquelas que jamais esqueceremos. Não estamos conseguindo jogar, desde a Copa do Mundo. De lá para cá, toda a confusão do Carlo Ancelotti, vai vir, não vai vir, aí chegou um técnico tampão, que não teve nenhuma boa atuação da Seleção Brasileira. E hoje, mais esse vexame. Foi uma atuação que não representa a história do futebol brasileiro. Não é uma derrota só da Seleção Brasileira, é de toda a CBF, constituída a partir do momento que o Tite anunciou que não continuaria. É uma derrota que não está apenas nas costas dos jogadores - completou o narrador.

No primeiro gol, Thiago Almada girou em cima de Marquinhos e serviu Julián Álvarez, que ganhou de Guilherme Arana e Murillo para tocar na saída do goleiro Bento. Minutos depois, Enzo Fernández ampliou para a Argentina. Aos 26', Matheus Cunha diminuiu para o Brasil. Mac Allister ampliou para os argentinos no fim do primeiro tempo. Simeone completou a goleada no segundo tempo.