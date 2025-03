Jornalistas detonam Dorival em Argentina x Brasil: ‘Devia pagar ingresso’

A Seleção Brasileira vai sendo derrotada por 3 a 1 no primeiro tempo contra a Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os argentinos abriram 2 a 0 logo com 12 minutos, o Brasil diminuiu, mas os Hermanos fizeram o terceiro ainda na etapa inicial. Nas redes sociais, jornalistas detonaram o trabalho do técnico Dorival Júnior.

No primeiro gol, Thiago Almada girou em cima de Marquinhos e serviu Julián Álvarez, que ganhou de Guilherme Arana e Murillo para tocar na saída do goleiro Bento. Minutos depois, Enzo Fernández ampliou para a Argentina. Aos 26', Matheus Cunha diminuiu para a Seleção Brasileira. Mac Allister ampliou para os argentinos no fim do primeiro tempo.

