Lance de jogador da Série A vira motivo de piada em Argentina x Brasil; veja

Um lance de um jogador da Seleção Brasileira viralizou no jogo contra a Argentina, nesta terça-feira (25), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No primeiro tempo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, se enrolou com a bola, em jogada que viralizou nas redes sociais.

Guilherme Arana não fez bom jogo contra a Argentina e falhou em pelo menos dois gols dos argentinos. No quarto gol, o lateral do Brasil teve oportunidade de afastar a jogada Giuliano Simeone, mas viu o adversário finalizar para o gol. O atleta foi um dos assuntos mais comentados por internautas.

No primeiro gol, Thiago Almada girou em cima de Marquinhos e serviu Julián Álvarez, que ganhou de Guilherme Arana e Murillo para tocar na saída do goleiro Bento. Minutos depois, Enzo Fernández ampliou para a Argentina. Aos 26', Matheus Cunha diminuiu para o Brasil. Mac Allister ampliou para os argentinos no fim do primeiro tempo.

Veja a repercussão nas redes sociais: