Capitão do Brasil nesta terça-feira (25), Marquinhos saiu em defesa do técnico Dorival Júnior após a goleada por 4 a 1 sofrida contra a Argentina, em pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro lamentou o resultado, mas falou em "dividir a culpa" entre os jogadores e o treinador.

— Para os jogadores é até difícil falar, de lamentar. É uma derrota com certeza que dói muito, principalmente num clássico como esse, aqui dentro da casa deles. Agora é difícil analisar bem. A gente começou o jogo muito mal, muito abaixo do que a gente pode fazer, e eles vêm numa rotação de confiança, de trabalho muito grande. Eles souberam jogar de uma maneira muito inteligente. A gente não soube explorar aquilo que a gente teria que fazer hoje aqui. Culpa não só do professor, mas também de todos os jogadores. É uma divisão de culpa. Eu acho que isso que a gente fez aqui não pode acontecer mais uma vez. Mas como eu disse, é muito difícil falar após o jogo. Tem que ter a cabeça no lugar. A gente sabe que o torcedor está triste com essa derrota e a gente pede realmente para que eles tenham tranquilidade nesse momento. A gente vai levantar a cabeça, seguir trabalhando. A gente vai tentar sair dessa situação difícil. Eles também tiveram uma situação difícil antes e saíram dessa. A gente, com a força do nosso grupo, do nosso trabalho, vai sobressair esse momento difícil — declarou Marquinhos em entrevista ao "Grupo Globo" na saída de campo.

— Acho que no futebol existe uma fórmula secreta onde você vai fazer uma escolha e vai dar certo. São momentos, momentos dos jogadores, momentos do treinador também. Eu acho que é muito difícil agora ficar falando só do Dorival. A gente viu dentro de campo que nós todos, a gente pode fazer muito melhor. Então, é dividir essa culpa, analisar as decisões que vão ter que tomar. Daqui para frente, a gente tem que fazer muito melhor para sair dessa situação. Como grupo, como confiança, a gente tem que melhorar muito. Eu acho que é entender o momento, entender que agora tem que ter humildade, para saber que a gente não tá em alto nível, a gente não tá no nosso melhor. E com tranquilidade, a gente vai conseguir tirar as nossas cartas da manga. Cada um chamar sua responsabilidade para si, saber o que pode fazer melhor. E a gente sair dessa situação juntos — completou o zagueiro da Seleção Brasileira.

Argentina 4 x 1 Brasil: como foi o jogo?

A Seleção Brasileira fez na noite dessa terça-feira (25) uma partida para entrar para a história — infelizmente. Amplamente dominado pela Argentina no Monumental de Nuñez, o Brasil de Dorival Júnior foi goleado por 4 a 1, com gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone. Matheus Cunha diminuiu o fiasco. Foi a primeira vez que a Seleção sofreu três gols no 1º tempo nas Eliminatórias e que sofreu quatro gols num único jogo do qualificatório. Com o resultado, a Seleção caiu para o quarto lugar nas Eliminatórias, restando quatro rodadas para o término do qualificatório.

