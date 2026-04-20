O Corinthians terá pela frente um adversário pouco conhecido do grande público na quinta fase da Copa do Brasil, mas que vem chamando atenção nos bastidores do futebol brasileiro. Fundado há apenas 13 anos e com sede em Balneário Camboriú (SC), o Barra FC vive o momento mais importante da sua história.

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Em um curto espaço de tempo, o clube catarinense acumulou conquistas e saltos relevantes no cenário nacional. Campeão da Série D em 2025, o Barra garantiu acesso à Série C e, já em 2026, conquistou também o Campeonato Catarinense, consolidando um projeto esportivo que combina investimento em estrutura e uso de tecnologia.

Um dos diferenciais do clube é justamente a aposta em inovação. O Barra FC é parceiro do CUJU, aplicativo alemão que utiliza inteligência artificial para avaliação de atletas. A plataforma analisa fundamentos como passe, chute, velocidade, impulsão e agilidade a partir de vídeos gravados pelos próprios jogadores, gerando relatórios detalhados de desempenho.

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Tecnologia de inteligência artificial auxilia o clube na análise de fundamentos e na descoberta de novos jogadores (Foto: Divulgação/Barra)

Todos os atletas das categorias de base do clube estão cadastrados no sistema, que funciona como uma ferramenta complementar de desenvolvimento e monitoramento. Um dos casos mais emblemáticos é o do volante Ryan Granja, filho do ex-jogador Élder Granja, com passagens por Palmeiras, Internacional e Vasco da Gama. Identificado ainda jovem com apoio da tecnologia, ele hoje integra o elenco profissional e já desperta interesse de clubes da Europa.

Outro destaque do Barra é Enrico Colossi, de 15 anos. O atacante foi captado pelo clube via CUJU e recentemente se sagrou campeão invicto da Copa Pioneros, disputada no Uruguai neste ano, marcando gol na final.

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— Casos como o do Ryan e do Enrico mostram como a tecnologia pode ampliar o olhar sobre o talento e acelerar processos dentro do futebol. O uso de inteligência artificial permite uma avaliação mais objetiva e contínua, ajudando clubes como o Barra a identificar, desenvolver e acompanhar atletas com base em dados concretos, sem depender apenas de observações pontuais. É uma forma de tornar o processo mais eficiente e acessível — afirma Sven Müller, CMO do CUJU.

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Estrutura do Barra FC

Além da tecnologia, o Barra também investe pesado em infraestrutura. O clube conta com um centro de treinamento moderno, com quatro campos em tamanho oficial, sendo dois com gramado natural e dois sintéticos, além de áreas dedicadas à fisioterapia, nutrição, preparação física e recuperação dos atletas, incluindo espaço para crioterapia.

Outro ponto de destaque é a parceria internacional com o Hoffenheim, da Alemanha, que contribui para o intercâmbio de metodologias e reforça o posicionamento do clube como um projeto alinhado às tendências globais do futebol.

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