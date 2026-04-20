São Paulo encerra preparação para enfrentar o Juventude; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Juventude, em duelo que marca a estreia das equipes na quinta fase da Copa do Brasil. A partida será disputada nesta terça-feira (21), às 19h15, no MorumBIS.

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No último dia de atividades, o elenco iniciou o trabalho com a exibição de um vídeo da comissão técnica. Na sequência, os jogadores foram ao gramado para o aquecimento físico e, depois, participaram de uma atividade tática comandada por Roger Machado, que utilizou todo o campo para simular situações de jogo e ajustar a equipe.

Em relação aos desfalques, Bobadilla deve ficar fora. O volante permaneceu na parte interna do SuperCT após apresentar um quadro de gastroenterocolite aguda depois da partida contra o Vasco, no último sábado (18), quando o São Paulo foi derrotado por 2 a 1, em São Januário.

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Veja a provável escalação do São Paulo

Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Juventude pode ser formada por Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Luan e Danielzinho; Artur, Tapia e Lucca; Calleri.

Como chegam os times para o confronto?

São Paulo chega pressionado por conta da oscilação de resultados, com bastante pressão por parte da torcida em cima do trabalho de Roger Machado. O Tricolor vem de uma derrota por 2 a 1 contra o Vasco, sofrida de virada.

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São Paulo x Juventude

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O Juventude disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Caxias está na 11ª colocação da tabela, mas vem de vitórias recentes contra o Goiás e o CRB.