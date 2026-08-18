Lédio aponta o jogo mais fácil de um brasileiro nas oitavas da Libertadores Jornalista analisou partidas dos clubes brasileiros na competição

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam na próxima quarta-feira (18), ás 19h (de Brasília), no Estádio Ueno La Nueva Olla, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Durante o Seleção Sportv, o Lédio Carmona elegeu a partida do Alviverde como a mais fácil dos brasileiros na competição.

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— Vocês esquecem, Palmeiras perdeu ano passado de 3 a 0 para LDU na ida e passou. Mas, é mais fácil o Palmeiras ganhar. É mais difícil o Fluminense vencer o Rivadavia do que o Palmeiras perder. O jogo mais fácil de um brasileiro passar é do Palmeiras. Mas, se jogar o que jogou contra o Fluminense vai tomar taca — afirmou.

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Com o empate por 1 a 1 na partida de ida, ambas as equipes precisam de uma vitória simples para avançar às quartas de final da competição. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

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O duelo desta quarta-feira será o 20º entre os clubes na história da Libertadores e o quarto na atual edição. Até o momento, são dois empates, um em cada estádio, além de uma vitória do Cerro Porteño por 1 a 0, com gol de Vegetti, ainda na fase de grupos.

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Andreas Pereira foi expulso no duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño, no Nubank Parque, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

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✅ FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção (PAR)

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)

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