Torcida do Flamengo homenageia Oscar Schmidt antes de jogo contra o Bahia

Antes de a bola rolar para o confronto com o Bahia, neste domingo (19), no Maracanã, a torcida do Flamengo entoou "Olê, olê, olá, Oscar, Oscar" em homenagem ao ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, que morreu na última sexta-feira (17). O telão do Maracanã também exibiu um vídeo da "Flamengo TV" destacando a trajetória do craque do esporte da bola laranja.

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No sábado (18), o Rubro-Negro já havia anunciado a aposentadoria da camisa 14 do time de basquete, usada pelo Mão Santa em sua passagem pelo clube. Além disso, o uruguaio Arrascaeta voltará a vestir o uniforme de número 14, como fez entre 2019 e 2024, no duelo com o Tricolor Baiano.

Camisa 14 de Arrascaeta pendurada no vestiário do Flamengo no Maracanã (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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Na íntegra: Flamengo aposenta camisa de Oscar Schmidt

"O Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo aprovou, por unanimidade, a aposentadoria definitiva da camisa 14 do basquete rubro-negro, em homenagem a Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro em todos os tempos.

Como parte das homenagens, Arrascaeta vestirá a camisa 14 no domingo, no Maracanã, na partida contra o Bahia.

Ídolo eterno, Oscar marcou época com o Manto Sagrado entre 1999 e 2003, deixando um legado que transcende as quadras e seguirá inspirando gerações.

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Oscar Schmidt é um patrimônio do esporte do Flamengo, do Brasil e do mundo. Sua história ajudou a moldar o basquete como o conhecemos hoje e seguirá como referência eterna de excelência, talento e paixão."