Lance de Rossi em Flamengo x Cruzeiro revolta torcedores: 'Já deu' Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 3 a 2 no agregado

Flamengo venceu Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. No entanto, após um gol anulado da Raposa com falha do goleiro, o Rubro-Negro tomou um gol de Lucas Romero onde internautas apontaram falha do goleiro novamente.

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Aos cinco minutos da segunda etapa, Gerson na ponta direita toca atrás para Romero, que domina fora da área e acerta uma pancada de fora da área, no canto direito de Rossi.

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➡️Decisão de Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Não entendo'

Veja o lance:

Golaço do Lucas Romero.



Acharam falha do Rossi? pic.twitter.com/5YCU3zyCJ7 — Sincerão (@oficialsincerao) August 20, 2026

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a sequência dos lances em que Rossi esteve como protagonista.

Veja a repercussão do lance:

Rossi já deu. — Fabrício (@wohlkef) August 20, 2026

Bola defensável para o Rossi sim — C.ᶜʳᶠ 🏆🏆🏆 (@stansfla7) August 20, 2026

Falha do Rossi. Pulou atrasado, sem explosão. Não tem o que discutir. — Barbosa Rubro-Negro (@BarbosaRN2) August 20, 2026

sacanagem não. O Rossi é muito ruim. — Chacal (@chacal_rpm) August 20, 2026

impossível de defender o rossi. dois vacilos seguidos. — stellinha (@stwllx) August 20, 2026

Como foi Flamengo x Cruzeiro?

O que se viu no primeiro tempo no Maracanã foi um domínio absoluto do Flamengo. Desde os primeiros minutos, o time de Jardim, principalmente pelo lado esquerdo, buscou levar perigo ao Cruzeiro. Foi por lá, inclusive, que saiu o gol de Arrascaeta, aos 34 minutos. Em uma tabelinha com Pedro, o camisa 10 acertou um chutaço, sem chances para o goleiro Otávio.

Diante de um Cruzeiro apático, o Flamengo foi superior na vontade, no ritmo de jogo e na bola, e poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior.

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➡️Arrascaeta quebra a web em Flamengo x Cruzeiro: 'Sacanagem'

Jogadores do Cruzeiro e Flamengo em ação no confronto pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Quem voltou do vestiário levando perigo foi o Cruzeiro, que, aos dois minutos, fez a bola passar em cima da linha. Os jogadores reclamaram da não marcação do gol. Esse, entretanto, sairia no lance seguinte. Gerson tocou para Romero, que chutou cruzado.

O Flamengo buscou a reação e voltou a ficar na frente no placar aos 16', quando Samuel Lino, com muita categoria ao tirar um defensor da jogada, empurrou a bola para o fundo da rede, após passe de Pedro. Até o término da partida, o Cruzeiro buscou o gol do empate, mas não encontrou criatividade e efetividade para chegar ao gol de Rossi. O time carioca, aliás, foi quem ameaçou mais na reta final.

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Confira as informações do jogo entre Flamengo x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 CRUZEIRO

🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

📺 VAR: Andres Cunha (URU)

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