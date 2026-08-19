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Decisão de Jardim em Flamengo x Cruzeiro repercute: 'Não entendo'

Duelo decisivo vale vaga nas quartas de final da Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 20:22
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Leonardo Jardim em Cruzeiro x Flamengo
Leonardo Jardim em Cruzeiro x Flamengo (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

A escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pela Libertadores, dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais. A presença de Pedro entre os titulares foi comemorada pela torcida rubro-negra, mas a ausência de Lucas Paquetá no time inicial gerou críticas.

O técnico Leonardo Jardim optou por promover apenas uma mudança em relação ao duelo de ida entre Flamengo e Cruzeiro, quando Pedro e Paquetá começaram no banco de reservas. O centroavante ganhou a vaga entre os 11 iniciais para a decisão no Maracanã, enquanto o meia ficou como opção para o decorrer da partida.

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➡️Flamengo encara o Cruzeiro por uma noite que pode mudar o rumo da temporada

Nas redes sociais, rubro-negros comemoraram a volta do "9 bolado" para o time, mas lamentaram a ausência de Paquetá. Veja os comentários abaixo:

Maracanã recebe Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores
Maracanã recebe Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Bruno Vaz / Lance!)

Veja comentários sobre a decisão de Jardim

Escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Para o confronto no Maracanã, o treinador português colocou Pedro no lugar de Bruno Henrique, em comparação com a equipe que iniciou o jogo de ida, no Mineirão.

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A principal mudança no time carioca é a entrada do camisa 9, que saiu do banco no primeiro confronto e participou do gol de empate ao sofrer a falta que originou o gol de Paquetá. Para os torcedores, foi um erro iniciar aquela partida com o atacante no banco. No confronto no Maracanã, em que o Flamengo deve propor ainda mais o jogo, Pedro será a referência dentro da área.

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo contra o Cruzeiro com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

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