Cruzeiro: Kaio Jorge exalta parceria com Matheus Pereira
O atacante do Cruzeiro marcou três gols contra o Grêmio
Duas grandes lideranças técnicas do Cruzeiro, Kaio Jorge e Matheus Pereira foram protagonistas na vitória por 4 a 2 contra o Grêmio. Após a partida, o atacante destacou na zona mista que a desentendimento no jogo contra o Athletico-PR ficou para trás e exaltou a parceria com o camisa 10.
– Durante o jogo ficamos bravos um com o outro, mas conversamos. O que acontece no campo fica no campo. Tivemos um desentendimento. Nós temos comemorado os gols juntos – relembrou.
– Vocês conhecem ele. Tem essa qualidade, esse dom de achar espaços. Eu gosto de me movimentar para facilitar a vida do meio-campista. Fico feliz por ele ter dado as assistências. Ele me conhece bem dentro de campo. Espero que esse entrosamento continue – exaltou Kaio Jorge sobre Matheus Pereira.
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Grêmio 2 x 4 Cruzeiro
O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre na tarde deste domingo (18), por 4 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge marcou três vezes, João Marcelo uma vez, e Pavón e Carlos Vinícius anotaram os gols do time tricolor.
Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18ª posição com 31 pontos.
A equipe comandada por Artur Jorge volta a jogar na próxima sexta-feira (23), às 20h (de Brasília), contra o Remo, em jogo que será realizado no Mineirão.
Em partida que teve observadores da Seleção Brasileira, Kaio Jorge fez uma atuação memorável. O atacante decidiu o confronto na Arena do Grêmio com um hat-trick, chegando a dez gols contra o Tricolor.
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