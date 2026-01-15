Possível venda de Rayan, do Vasco, gera revolta: 'Aguenta aí'

O Bournemouth avançou nas negociações para a contratação do atacante Rayan, do Vasco. O clube inglês acertou a base contratual com o jogador, e agora, espera conseguir chegar a um acordo com a diretoria Cruzmaltina.

Nas redes sociais, torcedores do Vasco, e até mesmo de rivais, se surpreenderam com o possível destino do jogador. Rayan, que foi destaque da temporada do clube carioca em 2025, foi questionado pelo acerto com o clube inglês.

A grande maioria dos fãs do jogador se manifestaram contrário a transferência. A principal argumentação foi a esperança de que Rayan poderia ficar mais um tempo no Vasco, e assim, conseguir ir para Europa em uma transferência para um clube de maior destaque. Veja a repercussão abaixo:

Como está a negociação por Rayan?

O Bournemouth, da Inglaterra, está próximo de concretizar a contratação de Rayan, destaque do Vasco. Clube e jogador já chegaram a um acordo para um contrato de cinco anos, com proposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões). A finalização da negociação depende agora da aprovação do Cruz-Maltino. As informações são do site "Ge".

Nesta janela de transferências, o Vasco já rejeitou uma oferta de 31 milhões de euros do Zenit, da Rússia, por Rayan, exigindo 50 milhões de euros para liberar o atacante. Além do clube russo e do Bournemouth, o Borussia Dortmund também demonstrou interesse na contratação do jogador.

Com cláusula de rescisão de meio bilhão de reais, o Vasco se protege para avaliar apenas propostas que atendam aos interesses financeiros do clube e do jogador, sem receio de receber valores à vista. O percentual dos direitos econômicos de Rayan em uma eventual venda varia conforme o montante da negociação, sem definição fixa. Clube e atleta demonstraram satisfação com a renovação contratual realizada no início de dezembro.

Rayan também teve aumento significativo em seu salário, passando a receber um dos maiores vencimentos do elenco, em linha com o protagonismo que assumiu no Vasco. O contrato inclui ainda bonificações por metas em campo, como convocação para a Seleção Brasileira, na qual o jogador vem sendo observado por Carlo Ancelotti.