Vasco divulga nova camisa em estreia de parceria com fornecedora

O Vasco e a Nike divulgaram na manhã desta quinta-feira (15), o novo uniforme da equipe para a temporada 2026. A camisa é a primeira da parceria firmada no fim do ano passado entre o clube e a fornecedora de material esportivo.

Coutinho é o modelo do lançamento da nova camisa do Vasco em parceria com a Nike (Foto: Divulgação)

A equipe da Colina vai estrear a nova camisa na partida desta quinta-feira, em São Januário, diante do Maricá, pela estreia do Vasco no Campeonato Carioca.

▶️ Vasco X Maricá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

No anúncio divulgado nas redes sociais em colaboração do Vasco com a fornecedora de material esportivo, o atacante Rayan, cria da Colina e um dos destaques da temporada 2025, foi o garoto propagranda. Philippe Coutinho, outra revelação da base vascaína, está nas fotos divulgadas no lançamento.

A nova camisa estará à venda a partir desta quinta-feira (15), às 10h. A empresa aproveitou para divulgar a campanha nas redes sociais utilizando a história do clube como referência para criar os desenhos do primeiro material em parceria com a equipe da colina.

Entenda a inspiração da Nike para criar o modelo

A Nike buscou inspiração na coragem histórica do Vasco para criar o novo uniforme. Idealizada pelo estúdio criativo AKQA, a campanha "Feita de Coragem" parte da ideia de ocupar territórios ainda não mapeados, simbolizados por um cenário de escuridão absoluta, que representa caminhos onde poucos se arriscam e onde a coragem surge como instinto, não como escolha. Nesse ambiente, atletas e artistas são guiados por um feixe de luz que nasce da tradicional faixa diagonal da camisa, tratada como um farol. A luz simboliza os navegadores que ousaram ir além, reforçando a coragem como elemento central da identidade do clube, dentro e fora de campo.

Vasco lança nova camisa em parceria com a Nike (Foto: Divulgação)

