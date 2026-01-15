Vasco divulga nova camisa em estreia de parceria com fornecedora
Uniforme será utilizado nesta quarta-feira (15) na estreia do Estadual
O Vasco e a Nike divulgaram na manhã desta quinta-feira (15), o novo uniforme da equipe para a temporada 2026. A camisa é a primeira da parceria firmada no fim do ano passado entre o clube e a fornecedora de material esportivo.
A equipe da Colina vai estrear a nova camisa na partida desta quinta-feira, em São Januário, diante do Maricá, pela estreia do Vasco no Campeonato Carioca.
No anúncio divulgado nas redes sociais em colaboração do Vasco com a fornecedora de material esportivo, o atacante Rayan, cria da Colina e um dos destaques da temporada 2025, foi o garoto propagranda. Philippe Coutinho, outra revelação da base vascaína, está nas fotos divulgadas no lançamento.
A nova camisa estará à venda a partir desta quinta-feira (15), às 10h. A empresa aproveitou para divulgar a campanha nas redes sociais utilizando a história do clube como referência para criar os desenhos do primeiro material em parceria com a equipe da colina.
Entenda a inspiração da Nike para criar o modelo
A Nike buscou inspiração na coragem histórica do Vasco para criar o novo uniforme. Idealizada pelo estúdio criativo AKQA, a campanha "Feita de Coragem" parte da ideia de ocupar territórios ainda não mapeados, simbolizados por um cenário de escuridão absoluta, que representa caminhos onde poucos se arriscam e onde a coragem surge como instinto, não como escolha. Nesse ambiente, atletas e artistas são guiados por um feixe de luz que nasce da tradicional faixa diagonal da camisa, tratada como um farol. A luz simboliza os navegadores que ousaram ir além, reforçando a coragem como elemento central da identidade do clube, dentro e fora de campo.
