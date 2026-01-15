Torcedores do Vasco reagem à nova camisa do clube: 'Meu Deus do Céu'

O Vasco lançou seu primeiro uniforme com a Nike, nova fornecedora esportiva do clube, nesta quinta-feira (15). Nas redes sociais, muitos torcedores do Cruz-Maltino reagiram ao lançamento da armadura para a temporada 2026.

A equipe da Colina vai estrear a nova camisa na partida desta quinta-feira, em São Januário, diante do Maricá, pela estreia do Vasco no Campeonato Carioca. No anúncio divulgado nas redes sociais em colaboração do Vasco com a fornecedora de material esportivo, o atacante Rayan, cria da Colina e um dos destaques da temporada 2025, foi o garoto propaganda. Philippe Coutinho, outra revelação da base vascaína, está nas fotos divulgadas no lançamento.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Vasco avaliaram a nova camisa. A maioria gostou da peça, mas alguns torcedores não curtiram. Veja os comentários abaixo:

Vasco divulga nova camisa em parceria com a Nike (Foto: Divulgação)

Veja comentários sobre a nova camisa do Vasco

Lançamento será em partes

Até o momento, apenas o uniforme 1 foi divulgado pela empresa de material esportivo. De acordo com a Nike, a nova camisa do Vasco estará à venda a partir desta quinta-feira (15), às 10h. A empresa aproveitou para divulgar a campanha nas redes sociais utilizando a história do clube como referência para criar os desenhos do primeiro material em parceria com a equipe da colina. A camisa branca será lançada em breve.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca nesta quinta-feira (15), contra o Maricá, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Para o confronto, o clube deve mandar a campo um time alternativo, formado por jogadores que se reapresentaram no dia 2 de janeiro, enquanto os principais nomes do elenco seguem em preparação. A partida marcará o lançamento da nova camisa do Cruz-Maltino.