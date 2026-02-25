Torcedores se revoltam com jogador em Remo x Internacional: 'Até quando?'

Remo e Internacional estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (25), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, um lance no primeiro tempo revoltou torcedores do Colorado.

Até aqui, Remo e Internacional estão empatando por 1 a 1 no Mangueirão. Alan Patrick, com um golaço, abriu o placar para os visitantes no começo do jogo. Por volta dos 15 da primeira etapa, Leonel Picco aproveitou falha de Rochet para empatar.

Nas redes sociais, torcedores do Internacional demonstraram revolta com o goleiro uruguaio. Veja o lance abaixo e os comentários:

Jogadores do Internacional comemoram gol contra o Remo (Foto: Fernando Torres/ Agif/Gazeta Press)

Veja lance e a reação da web

Histórico do confronto entre Remo e Internacional

A última vez que Remo e Internacional se enfrentaram foi na segunda fase da Copa do Brasil de 2018. Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, com gols de Edenílson e Leandro Damião, enquanto Felipe Marques descontou.

Em 2014, na mesma competição, o duelo aconteceu na primeira rodada e terminou em goleada gaúcha por 6 a 1. Os gols do Inter foram marcados por Fabrício, Rafael Moura (2), Max (contra), Charles Aranguiz e Alex. Pelo Remo, Val Barreto foi quem balançou as redes.

Ao todo, foram oito jogos entre os times, que voltam a se encontrar na Série A após 40 anos. No retrospecto, são cinco vitórias coloradas contra duas remistas.

