Vasco recebe negativa de treinador renomado, e rivais debocham: 'Cortou antes'

Ativo no mercado em busca do novo treinador, Artur Jorge, campeão da Libertadores com o Botafogo, era um dos perfis alinhados com o interesse da torcida do Vasco. Porém, a assessoria do comandante do Al Rayyan agradeceu o contato, mas afirmou que o português "pretende cumprir o vínculo estabelecido" com o atual clube.

Os rivais do Vasco, abraçaram a oportunidade para provocar o clube. Após a nota da assessoria de Artur Jorge, diversos internautas debocharam da negativa que o técnico português deu ao clube carioca.

Mesmo antes de negativa, contratação de Artur Jorge já era tratada como improvável

O nome do português Artur Jorge, se encaixa no perfil desejado pelo Vasco, mas, internamente, a negociação sempre foi tratada como difícil e a vinda, improvável. Isso, pois o treinador tem contrato com o Al-Rayyan até meados de 2027, e o Vasco precisaria arcar com uma multa rescisória elevada para viabilizar a contratação, o que já tornava o cenário pouco provável.

Colocando um ponto final público no assunto, a assessoria do treinador declarou não haver planos para retornar ao Brasil atualmente, uma vez que Artur Jorge está 100% focado no clube catari.

O Mister Artur Jorge fica lisonjeado em ter seu nome lembrado e reconhecido no futebol brasileiro, sobretudo por grandes equipes. O treinador, no entanto, segue focado no projeto do Al Rayyan e pretende cumprir o vínculo estabelecido com o clube. Assessoria do técnico Artur Jorge

Renato Gaúcho é opção para o Vasco

Outro treinador que agrada ao Vasco é Renato Gaúcho. A avaliação interna é de que a escolha precisa ser assertiva para evitar novas mudanças no comando técnico em curto prazo e garantir estabilidade ao departamento de futebol.

Sem clube desde setembro de 2025, quando deixou o Fluminense após a eliminação na Copa Sul-Americana, Renato teve como ponto alto recente a campanha no Mundial de Clubes da última temporada, levando o Tricolor à semifinal da competição. O treinador é reconhecido por priorizar a posse de bola no campo ofensivo, adotar formações como o 4-2-3-1, defender pressão alta sem a bola e valorizar a troca de passes curtos, com uso frequente das jogadas pelos lados do campo.