Pode voltar ao Cruzeiro? Gabigol abre o jogo sobre seu futuro

Depois de deixar oficialmente o Cruzeiro, por empréstimo, para jogar no Santos em 2026, o atacante Gabigol finalmente foi apresentado no Peixe nesta segunda-feira (5). Em sua primeira coletiva no retorno à equipe, o atleta foi questionado sobre seu futuro e seu contrato.

O camisa 9 não deu muitos detalhes sobre seus próximos passos, mas reiterou o respeito ao Cabuloso e que tem contrato até 2028. Entretanto, deixou claro também que há muito tempo para as partes pensarem.

– Eu respeito muito o Cruzeiro. É um time que me abraçou de uma forma que nunca imaginei. A torcida, o presidente, a diretoria, os jogadores. Sou muito grato, tenho contrato. Todos sabiam que meu desejo era voltar para casa. Temos o ano todo para resolver isso. Mas todos sabem que Santos é minha casa, é onde venho ver minha família – disse o jogador.

Apesar da decepção na única temporada que defendeu a Raposa, Gabigol ressaltou que seus números não foram tão ruins.

– O ano passado pelo Cruzeiro não foi tão ruim assim como dizem. É claro que tive poucos minutos, mas fui o vice-artilheiro do time jogando em uma posição que talvez não era adequada. Fiz 23 jogos como titular, fiz 13 gols, não é uma média tão ruim. Mas vou ter confiança do treinador, dos meus amigos. Isso interfere um pouco, estar perto de todos. Chego muito feliz – analisou o atacante.

Gabigol revelou conversas com pessoas do Cruzeiro

Na coletiva de imprensa, o jogador revelou que conversou com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, Kaio Jorge e até mesmo o ex-comandante celeste, Leonardo Jardim.

– Deixar meu agradecimento ao Pedrinho, ao Cruzeiro. Por ter entendido esse momento pessoal. As coisas não aconteceram como imaginávamos. O Pedrinho, desde o meio do ano, sabia que eu queria voltar para o Santos. Muito obrigado por tudo – comentou o jogador do Santos.

– Acho que era sabido por todos que eu queria mais minutos. Eu entrei nesse assunto de questão tática. Mas ele (Pedrinho) sabia disso. Eu sempre quis voltar. Achei que era o momento certo. Quando jogamos contra o Santos, dei camisa para todos, mostrei a cidade. O Pedrinho me enviou uma mensagem ontem, dizendo que está feliz por mim, que entende o momento de estar perto da família. O Leonardo Jardim também, conversamos hoje de manhã. O Kaio Jorge me ligou hoje, pessoal do Cruzeiro está feliz por mim. Era um desejo meu, ele sabia – revelou Gabigol.