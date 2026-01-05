Jorge Iggor aponta 'dívida' de Gabigol com o Santos e dispara: 'Cuidado'

É oficial. O atacante Gabigol foi anunciado, nesta segunda-feira (5), como novo reforço do Santos para a temporada de 2026. Diante do cenário, o narrador Jorge Iggor, da Ge TV, apontou uma suposta "dívida" que o camisa 9 tem com os torcedores do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Fala de Gabigol sobre a Seleção em anúncio no Santos viraliza: 'Como assim'

Em um vídeo publicado no Youtube, o comunicador relembrou as vezes que o atacante marcou contra o Santos. Jorge Iggor destacou a euforia de Gabigol ao comemorar os feitos contra o ex-clube e destacou a necessidade de ter um cuidado com o torcedor neste momento de reencontro.

— Acho que o Gabigol tem uma dívida com o torcedor do Santos. Acredito que ele deverá ter muito cuidado, tato e habilidade para costurar, zerar essa parada e tocar a vida. Porque, em boa parte dos jogos que ele enfrentou o Santos, ele respondeu a provocações e comemorou efusivamente os próprios gols — iniciou o narrador, antes de completar.

continua após a publicidade

— Não sou contra o jogador comemorar um gol contra o ex-clube. Isso não é crime. Mas existem formas de fazer isso. O Gabigol, por ter esse jeito de provocador, acho que ele passou um pouco do limite. Algo que, contra o Flamengo, não aconteceu. Nesses primeiros momentos, ele vai ter que reencontrar esse carinho com o torcedor. Apesar de tudo isso, a torcida está acolhendo ele até o momento. Mas é preciso ter esse cuidado — concluiu.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gabigol acerta retorno ao Santos

Sem clima no Cruzeiro após a contratação do técnico Tite e também com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, o jogador foi anunciado pelo Peixe neste sábado (3), e já realizou as primeiras atividades ao lado de seus companheiros, no CT Rei Pelé.

continua após a publicidade

O interesse entre as partes é antigo e as tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação com o Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, que trabalhou recentemente no Cruzeiro.