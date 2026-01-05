Membros de uma torcida organizada do Santos subiram ao palco da coletiva e interagiram diretamente com Gabigol durante a cerimônia de apresentação do atacante como novo reforço do Peixe para temporada 2026. Algumas frases puderam ser ouvidas na transmissão, enquanto outras ganharam mais destaque sob a leitura labial do especialista Velloso. Confira o vídeo abaixo;

Gabigol projeta estreia no Santos

Sem clima no Cruzeiro e com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, Gabigol foi anunciado pelo Santos neste sábado (3), e já realizou as primeiras atividades ao lado de seus companheiros, no CT Rei Pelé.

Gabigol, apresentado nesta segunda-feira (5), garantiu que já está pronto para atuar. O Peixe estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, diante do Novorizontino.

- Com mais de 200 jogos com a camisa do Santos, estarei à disposição para contribuir dentro e fora de campo. Pelos treinos, vejo um time empenhado e de qualidade, com as características do trabalho do Vojvoda que já aparecem no dia a dia. Espero que sábado seja uma estreia muito bonita para nós. Vamos enfrentar um adversário que está treinando há mais tempo do que a gente, mas, na Vila, não podemos perder pontos - afirmou Gabigol, o novo camisa 9 do Santos.