Após saída do Cruzeiro, Gabigol revela conversas com Kaio Jorge e Pedrinho

O atacante Gabigol foi apresentado oficialmente como jogador do Santos nesta segunda-feira (5), no Salão de Mármore da Vila Belmiro. Na coletiva de imprensa, o jogador revelou que conversou com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, Kaio Jorge e até mesmo o ex-comandante celeste, Leonardo Jardim.

– Deixar meu agradecimento ao Pedrinho, ao Cruzeiro. Por ter entendido esse momento pessoal. As coisas não aconteceram como imaginávamos. O Pedrinho, desde o meio do ano, sabia que eu queria voltar para o Santos. Muito obrigado por tudo – comentou o jogador do Santos.

– Acho que era sabido por todos que eu queria mais minutos. Eu entrei nesse assunto de questão tática. Mas ele (Pedrinho) sabia disso. Eu sempre quis voltar. Achei que era o momento certo. Quando jogamos contra o Santos, dei camisa para todos, mostrei a cidade. O Pedrinho me enviou uma mensagem ontem, dizendo que está feliz por mim, que entende o momento de estar perto da família. O Leonardo Jardim também, conversamos hoje de manhã. O Kaio Jorge me ligou hoje, pessoal do Cruzeiro está feliz por mim. Era um desejo meu, ele sabia – revelou Gabigol.

Saída de Gabigol do Cruzeiro

Gabigol foi anunciado como novo reforço do Santos na última sexta-feira (2). O atleta chega à Vila Belmiro por empréstimo de um ano, com a Raposa pagando parte de seu salário. Em sua apresentação, o atacante ressaltou a importância de sua família na tomada da decisão.

– Tudo começou em casa. A Rafaela falando para eu voltar para Santos, meus pais também. Sempre quis voltar, isso aconteceria em algum momento, mas não imaginei que assim. Mas quando chegou até mim, sabia que era o momento certo de voltar para casa – disse o jogador.