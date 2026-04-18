Cicinho desabafa após derrota do São Paulo e manda recado: 'Os envolvidos'

O Vasco derrotou o São Paulo por 2 a 1 na virada deste sábado (18), em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. Após a conclusão da partida, Cicinho, via redes sociais, desabafou, ironizando atitude e expondo culpados pela situação do clube.

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O Tricolor saiu na frente com Luciano ainda no primeiro tempo, e o Gigante da Colina virou com gols de Puma Rodríguez e Andrés Gómez na etapa final.

Opinião de Cicinho em virada sofrida pelo São Paulo

Após derrota do Tricolor, Cicinho postou em stories no Instagram, um vídeo apontando principais culpados pela atuação do tricolor. No mesmo vídeo, o comentarista ainda cobrou a atual gestão do clube:

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- Os envolvidos que fizeram essa maravilha com o nosso tricolor. O torcedor não é bobo, quando vaia, tem razão, porque cada dia mais se preocupa com o clube. É tempo ainda de acordar. Provavelmente pra vocês (diretoria) vai ser um final de semana bacana demais, pra quem é torcedor, não vai ser nada bom. Bom fim de semana a todos os envolvidos, porque nós torcedores, vamos ficar no sofrimento novamente.

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Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi controlado pelo Cruz-Maltino. Com superioridade na posse de bola (60% a 40%), o Vasco ditou o ritmo e criou as principais ações ofensivas, mas pecou nas finalizações. A melhor oportunidade veio em uma finalização de Andrés Gómez, que carimbou a trave.

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Apesar do domínio, o São Paulo foi mais eficiente. O gol nasce de uma falha defensiva: Rafael inicia o contra-ataque com um lançamento longo, Cuiabano tenta o recuo e acaba desviando mal, deixando Calleri no mano a mano com Robert Renan. O atacante leva vantagem no duelo individual, aplica um belo drible e finaliza para boa defesa de Léo Jardim. No rebote, Luciano aparece livre e empurra para o gol vazio.

Mesmo com maior volume de jogo, o Vasco desceu para o intervalo sob vaias da torcida após os primeiros 45 minutos.

Aos 24, Calleri colocou a mão na bola dentro da área, e o VAR recomendou a revisão por um possível pênalti. Após checagem no monitor, o árbitro Sávio Pereira Sampaio concordou com a marcação e assinalou a penalidade. Na cobrança, Puma bateu mal, mas conseguiu converter e deixar tudo igual.

A reação vascaína não parou por aí. Na base da insistência, já aos 42 minutos, o Vasco virou o jogo. Após cruzamento, a defesa tricolor afastou mal, e Adson ficou com a sobra dentro da área, finalizando em cima de Brenner. No rebote, Andrés Gómez soltou uma bomba; a bola ainda desviou levemente em Sabino antes de morrer no fundo da rede.

Cicinho comenta má atuação de diretoria do São Paulo após mais uma derrota (Foto: Reprodução Band)

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