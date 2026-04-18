Gol perdido por medalhão em Vasco x São Paulo repercute: 'Não é possível'

São Paulo e Vasco se enfrentaram neste sábado (18), pela segunda 12° rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante teve participação no lance do primeiro gol. No entanto, na segunda etapa da partida, o atacante perdeu um gol, que, segundo internautas, é completamente inacreditável.

continua após a publicidade

Efeito do gol perdido para o São Paulo

Mesmo a frente do placar, a equipe do Tricolor não conseguiu comandar o jogo em São Januário, Calleri deixou o clube paulista no mando do placar, no entanto, acabou perdendo um gol

A jogada do gol marcado começou com um excelente lançamento do goleiro Rafael para o atacante Tricolor. Calleri dominou, levou para a área e fez um drible de corpo muito eficiente contra o defensor vascaíno, finalizou ao gol. Léo jardim fez boa defesa, mas caiu nos pés de Luciano, que apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

continua após a publicidade

Internautas não acreditam em gol perdido

➡️Demitido do São Paulo, Crespo reposta crítica a Roger Machado

Como foi Vasco x São Paulo?

O primeiro tempo foi controlado pelo Cruz-Maltino. Com superioridade na posse de bola (60% a 40%), o Vasco ditou o ritmo e criou as principais ações ofensivas, mas pecou nas finalizações. A melhor oportunidade veio em uma finalização de Andrés Gómez, que carimbou a trave.

➡️Qual será o destino de Vasco e São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

Apesar do domínio, o São Paulo foi mais eficiente. O gol nasce de uma falha defensiva: Rafael inicia o contra-ataque com um lançamento longo, Cuiabano tenta o recuo e acaba desviando mal, deixando Calleri no mano a mano com Robert Renan. O atacante leva vantagem no duelo individual, aplica um belo drible e finaliza para boa defesa de Léo Jardim. No rebote, Luciano aparece livre e empurra para o gol vazio.

continua após a publicidade

Mesmo com maior volume de jogo, o Vasco desceu para o intervalo sob vaias da torcida após os primeiros 45 minutos.

➡️Ex-jogador critica Botafogo de 2024: 'São uma vergonha os títulos'

Aos 24, Calleri colocou a mão na bola dentro da área, e o VAR recomendou a revisão por um possível pênalti. Após checagem no monitor, o árbitro Sávio Pereira Sampaio concordou com a marcação e assinalou a penalidade. Na cobrança, Puma bateu mal, mas conseguiu converter e deixar tudo igual.

A reação vascaína não parou por aí. Na base da insistência, já aos 42 minutos, o Vasco virou o jogo. Após cruzamento, a defesa tricolor afastou mal, e Adson ficou com a sobra dentro da área, finalizando em cima de Brenner. No rebote, Andrés Gómez soltou uma bomba; a bola ainda desviou levemente em Sabino antes de morrer no fundo da rede.

Gol perdido por atacante do São Paulo é duramente criticado nas redes sociais (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

🎰Aposte no próximo jogo do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.