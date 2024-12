Irmã de Gabigol manda indireta para diretoria do Flamengo

Reportagem e imagens: João Pedro Sombra

O ciclo de Gabigol no Flamengo chegou ao fim neste domingo (8), no empate contra o Vitória por 2 a 2, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, a irmã do jogador, Dhiovanna Barbosa, disparou contra a diretoria rubro-negra e apontou um possível retorno do atleta ao clube no futuro em entrevista ao Lance!.

Dhiovanna deu a entender que a diretoria do Flamengo não cumpriu uma promessa ao atleta. Além dela, a mãe do atacante, Lindalva Barbosa, também deu um pronunciamento sobre a despedida de Gabigol. Ambas não duvidam de um possível retorno ao clube.

- Queria dizer que eu amei a despedida. Quem tem que amar é o Gabriel, mas sou irmã. Amei e vou sentir muita falta disso tudo. Garanto que um dia a gente volta, ou não. Quem tem que saber é ele. Vamos ver se promessas podem ser cumpridas um dia - disse a irmã do jogador, que foi acompanhada pela mãe:

- É bem difícil falar disso hoje. Mas estou muito emocionada por tudo que aconteceu nesses últimos anos. Só tenho gratidão pelos torcedores, que tiveram esse carinho. Estou muito feliz. Acredito que ele volte, quem sabe um dia - completou Lindalva Barbosa.

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo chega ao fim com o apito final da partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 99 se despede após não ter chegado a um acordo para uma renovação contratual com a diretoria.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio mandatário do clube, o impasse na negociação se deu por conta do período do novo possível acordo. O Flamengo estaria disposto a oferecer uma extensão de contrato curta, enquanto o atacante pedia um vínculo longo.

O adeus do ídolo foi marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã. Além disso, o camisa 99 ainda marcou um último gol com a camisa do Rubro-Negro no empate por 2 a 2 contra o Vitória.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.