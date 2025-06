Clássico brasileiro no Mundial de Clubes faz Globo bater recorde de audiência

A classificação do Palmeiras às quartas de final do Mundial de Clubes fez a TV Globo bater recorde de transmissão. O triunfo do Alviverde sobre o Botafogo por 1 a 0, fez a emissora marcar a maior audiência no horário (bola rolando de 13h às 15h47) aos sábados em 7 anos em São Paulo. Ao todo, foram 21 pontos e 46% de participação, um aumento de 110% de audiência em relação à média da faixa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No Rio de Janeiro, foi a maior audiência da emissora no horário aos sábados em mais de 5 anos, com 27 pontos e 51% de participação, representando um crescimento de 108% no comparativo com a média da faixa nos quatro sábados anteriores ao Mundial de Clubes. Foi também a melhor marca do horário desde a final da Copa de 2022.

Na Média Nacional, a vitória do Palmeiras rendeu à TV Globo a maior audiência aos sábados desde dezembro de 2019, com 22 pontos. Foi também o maior índice entre jovens (18-34 anos) desde a Copa do Mundo de 2022. A transmissão do jogo e de parte da outra semifinal, entre Chelsea (ING) e Benfica (POR), fez a TV Globo registrar a maior média na faixa da tarde (12h às 18h) nacionalmente desde novembro de 2022, também com a Copa do Mundo do Catar.

continua após a publicidade

Já no sportv, a classificação alviverde para as quartas de final registrou 93% de participação entre os canais esportivos na Pay TV, e 47% de share no ranking geral da TV por assinatura, liderando o horário 890% acima do segundo colocado. E mesmo na sexta-feira, dia 27, quando não houve jogos da Copa do Mundo de Clubes, o canal liderou a Pay TV, com índice 21% superior ao segundo colocado no ranking.

➡️ Concentração ‘equilibrada’: Palmeiras varia trabalho e descanso para seguir no Mundial

Palmeiras x Botafogo

A vitória do Alviverde sobre o clube carioca aconteceu no último sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos. O triunfo aconteceu através de um gol marcado por Paulinho, na prorrogação do confronto, que havia terminado 0 a 0 no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

Com a classificação, a equipe de Abel Ferreira irá enfrentar o Chelsea, que venceu o Benfica nas oitavas de final, na próxima fase do Mundial de Clubes. O confronto entre as equipes acontece na sexta-feira (4), às 22h, novamente na Filadélfia.