Felipe Melo bate-boca com torcedores do Flamengo no Mundial de Clubes

O ex-jogador Felipe Melo entrou em conflito com alguns torcedores do Flamengo no Mundial de Clubes. O atrito aconteceu durante a derrota do Rubro-negro para o Bayern de Munique por 4 a 2, no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do novo torneio da Fifa. Veja o vídeo abaixo:

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na ocasião, Felipe Melo passava ao lado do setor do estádio onde se encontrava a maior concentração de flamenguistas. A presença do ex-jogador incomodou alguns torcedores do Rubro-negro, que começaram a xingá-lo e provocá-lo.

Foi então, que o antigo volante respondeu na mesma moeda e disparou: "Ganhei seis títulos em cima de você, seu merd*". Vale destacar, que não há informações sobre possíveis desdobramentos do incidente ou se houve intervenção da segurança do estádio durante a discussão.

Renato Maurício Prado manda recado a Filipe Luís após derrota do Flamengo: 'Precisa rever'

Rivalidade com Flamengo

Felipe Melo construiu carreira em clubes rivais do Flamengo, como Palmeiras e Fluminense. O ex-volante carioca encerrou sua carreira profissional no início de 2025, aos 41 anos, quando ainda defendia as cores do Fluminense.

Contra o Rubro-negro, o volante conquistou em campo seis títulos em confrontos diretos. O mais marcante foi o da Libertadores de 2021, quando ele ainda defendia o Palmeiras.

Torcida do Flamengo lota o Hard Rock Stadium no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Próximos passos

Com a eliminação no Mundial de Clubes, o Rubro-Negro, agora, volta ao Brasil e se prepara para seguir a boa campanha no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos.