Flamengo e Vitória ficaram no empate em 2 a 2 neste domingo (8), no Maracanã, em jogo marcado pela despedida de Gabigol, válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Um dos principais destaques da partida foi Wesley, jogador elogiado por Filipe Luís na coletiva de imprensa pós-jogo.

continua após a publicidade

➡️ Gabigol marca em despedida, mas Flamengo empata com o Vitória pelo Brasileirão

Filipe Luís foi perguntado sobre a redeção de Wesley no Flamengo. O jogador era criticado pela torcida e hoje é unanimidade na posição. Assim, o treinador explica a evolução do atleta:

— Wesley é um jogador que tem características específicas muito importantes para um lateral. Um cara que é incansável, que desce a lateral praticamente o jogo inteiro. A maior velocidade máxima do time e vem evoluindo muito na parte defensiva.

continua após a publicidade

— A gente deu uma estrutura de jogo para que ele pudesse explorar o melhor possível essas qualidades que ele tem e as relações socioafetivas que ele tem com o Gerson, Plata, Léo Ortiz, sendo muito importantes para o crescimento dele nesse final de temporada. Na minha opinião, o melhor lateral do Brasil — completou Filipe Luís.

Wesley em 2024

Wesley foi titular em todas as partidas no comando do técnico Filipe Luís no Flamengo. O jogador, formado na base do clube, vive um dos melhores momentos da carreira, sendo eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão 2024.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo