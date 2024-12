Além da despedida de Gabigol, a partida do Flamengo contra Vitória também encerrou o ciclo de outro profissional no clube. Marcos Braz, vice-presidente de futebol, deixa a pasta após seis anos. Na zona mista do Maracanã, o dirigente fez um balanço de seu trabalho e falou o que ficou faltando.

- O que posso falar é que gostaria de ter ganho um Brasileiro a mais. Mas, mesmo assim, é importante falar: em cada mandato do Rodolfo Landim (presidente) foi uma Libertadores, dois títulos nacionais e o título da Recopa, a primeira conquista internacional do Flamengo no Maracanã. As coisas deram certo - iniciou Braz.

- A minha sensação é de dever cumprido. Sou grato a todas as pessoas que trabalharam comigo na diretoria. É um clube complexo de trabalhar. Um clube muito difícil de se trabalhar. Claro que a grandeza dele te ajuda em muitos momentos. Mas, muitas pessoas não têm noção dessa complexidade - completou o dirigente.

Abraço de Braz com Gabigol no Maracanã

Durante o jogo no Maracanã, Marcos Braz e Gabigol se abraçaram em um momento de celebração pelo fim do ciclo. Para o dirigente, o jogador teve papel fundamental em seu trabalho.

- É um abraço de reconhecimento de qual é a minha importância. Ele foi muito importante para mim como dirigente, fez gols em todas as finais de Libertadores, gols importantíssimos. E eu acho que também tive uma importância grande no processo dele nesses seis anos aqui - refletiu.

