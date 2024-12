Gabigol marca em despedida, mas Flamengo empata com o Vitória pelo Brasileirão

Flamengo e Vitória ficaram no empate em 2 a 2 neste domingo (8), no Maracanã, em jogo marcado pela despedida de Gabigol, válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Os gols dos donos da casa foram do camisa 99 e de Ayrton Lucas, e Alerrandro e Janderson fizeram para os visitantes.

Com o resultado, o Fla encerra a participação no Campeonato Brasileiro com 70 pontos, na terceira colocação. Por sua vez, o Leão da Barra chegou aos 47 pontos e garantiu classificação à Copa Sul-Americana, na 11ª posição.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou com o Flamengo explorando bem os lados do campo e ocupando o campo de ataque, mas sem muita efetividade. Apesar do domínio da posse carioca, foi o Vitória quem abriu o placar, aos 15 minutos. Carlos Eduardo cruzou na área, e Alerrandro finalizou tirando de Rossi, que saiu mal do gol. O Fla voltou a criar chances, principalmente em jogadas de Wesley, mas não conseguiu balançar a rede antes do intervalo.

A segunda etapa iniciou morna, com o Flamengo tentando, sem sucesso, infiltrar na defesa adversária. O cenário, no entanto, mudou quando Gabigol se apresentou a para tabelar com Pulgar, correu nas costas do marcador e recebeu grande passe do chileno, com ajuda de corta-luz de Michael. O camisa 99 ajeitou o corpo e bateu na saída do goleiro para igualar o placar e explodir o Maracanã em festa.

Após o empate, os donos da casa foram em busca da virada com mais ímpeto, o que gerou espaço para o contra-ataque da equipe baiana. A primeira chance de perigo do Vitória após o intervalo veio com Lepo, que antecipou Ayrton Lucas e finalizou por cima do gol aos 23 minutos. Pouco depois, aos 29', mais uma escapada em velocidade do Leão da Barra, mas desta vez com sucesso, Janderson conseguiu grande arrancada pela esquerda, cortou para o meio e, de fora da área, acertou o canto de Rossi.

O Flamengo, contudo, não sentiu o gol do adversário. Apenas cinco minutos depois, Gerson, Pulgar e Ayrton Lucas triangularam passes pela esquerda. O chinelo serviu o lateral, que cortou para a perna direita e bateu no canto oposto de Arcanjo para empatar mais uma vez o duelo. Logo após, Gabigol foi substituído para a entrada de Alcaraz e recebeu o carinho de torcedores, companheiros e comissão técnica. Ao fim, tudo igual no Maracanã.

Homenagens da torcida do Flamengo para Gabigol na partida contra o Vitória (Foto: Andre Mourao/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Vitória

Brasileirão Série A - 38ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 08 de dezembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Gabigol (aos 14'/2T) e Ayrton Lucas (aos 34'/2T), para o Flamengo; Alerrandro (aos 15'/1T) e Janderson (aos 29'/2T), para o Vitória;

🟨 Cartões amarelos: Edu e Carlos Eduardo, do Vitória

🟥 Cartão vermelho:

🏟️ Público presente: 67.113 pessoas

💰 Renda: R$ 2.949.497,50

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Wesley (Varela, 36'/2T), Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo (De la Cruz, 10'/2T) e Gerson; Bruno Henrique (Michael, 10'/2T), Plata (Luiz Araújo, 17'/2T) e Gabigol (Carlos Alcaraz, 36'/2T).

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ryller (Caio Vinícius, 46'/2T), Willian Oliveira (Luan Santos, 46'/2T) e Filipe Machado (Léo Naldi, 20/2T); Gustavo Mosquito (Janderson, 0'/2T), Alerrandro e Carlos Eduardo (Willean Lepo, 20'/2T).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)