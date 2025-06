Referência do Grêmio dentro de campo, Martin Braithwaite também se mostra um exemplo fora dele. No último final de semana, o atacante gremista e sua esposa, Anne-Laure Braithwaite, adotaram uma cachorrinha resgatada em nova enchente que atormentou o Rio Grande do Sul.

A cadela de pelagem branca foi resgatada por Deise Falci, do projeto 'Vem Adotar', na Ilha das Flores, região de Porto Alegre habitualmente prejudicada pelas fortes chuvas. Ela foi colocada para adoção em feira no shopping Iguatemi, também na capital gaúcha.

Em publicação no Instagram, Anne-Laure compartilhou fotos dela e de Martin com a nova integrante da família. A jornalista agradeceu aos conselhos para ir à feira de adoção, e pediu que seus seguidores dessem sugestões de nome para a cachorrinha.

— Obrigada a todos por me aconselharem a ir à feira da Deise Falci no Shopping Iguatemi. Agora temos mais um membro na família. Conheçam nossa cachorrinha, resgatada das enchentes na Ilha das Flores, em POA. Estamos muito felizes! Ajudem-nos a encontrar um nome para ela! — escreveu Anne-Laure.

Braithwaite com a nova integrante da família. (Foto: Reprodução/Instagram)

Braithwaite e Grêmio se preparam para retomada das competições

Enquanto se adapta à realidade com nova moradora em sua residência, Braithwaite se prepara para a retomada das competições nas quais o Grêmio está envolvido, pausadas por conta da Copa do Mundo de Clubes. A próxima partida oficial do Tricolor será no dia 8, terça-feira, às 19h30min, contra o São José, na Arena do Grêmio, pela Recopa Gaúcha.