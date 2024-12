Filipe Luís aponta perfil ideal para o substituto de Gabigol

Flamengo e Vitória ficaram no empate por 2 a 2 neste domingo (8), no Maracanã, em jogo marcado pela despedida de Gabigol, válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Após a partida, o técnico Filipe Luís analisou quem pode ocupar o espaço deixado pelo ídolo no elenco para 2025.

Filipe Luís foi perguntado sobre o possível substituto de Gabigol no Flamengo. O treinador disse que confia nas peças do atual elenco do Flamengo, com ênfase no modelo de jogo do clube:

— Tem que fazer gol. O DNA do clube exigem que o time pressione alto, faça um jogo de imposição. Para fazer isso, precisamos de jogadores que pressionam, com força para pressionar e um físico privilegiado. Um cara que saiba atacar espaço, porque (o Flamengo) pede um jogo vertical também e que tenha boa relação com bola.

Assim, o Flamengo ainda não anunciou nenhuma contratação para a próxima temporada. Filipe Luís enfatizou que o clube não tem pressa para a reposição.

— Ainda não conversamos muito sobre isso. Temos conversas diárias com o departamento de scout, mas a partir de semana que vem vamos começar a falar sobre possíveis saídas e entradas de jogadores. Temos que escolher bem, mas não temos uma pressa. Tem vários jogadores que podem fazer essa função até o Pedro voltar — disse Filipe Luís.

Gabigol no Flamengo

Gabigol é o sexto maior artilheiro da história rubro-negra, com 161 gols e 43 assistências. Em 308 jogos, conquistou 13 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro estaduais.