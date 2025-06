Medalhão do Flamengo anuncia gravidez após eliminação no Mundial de Clubes

O meia Arrascaeta, do Flamengo, e a esposa Camila Bastiani anunciaram, nesta segunda-feira (30), uma nova gravidez. O comunicado aconteceu um dia após a eliminação do Rubro-negro no Mundial de Clubes. A equipe carioca se despediu do torneio após perder para o Bayern de Munique por 4 a 2, em Miami, nos Estados Unidos.

O próprio camisa 10 compartilhou a informação nas redes sociais. Ao lado da esposa, ele informou que o novo filho será um menino e se chamará León. O casal está junto desde 2013, eles chegaram a ter uma breve separação, mas retornaram e casatam em 2023. Este será o segundo filho do astro do Flamengo.

- Obrigado, Deus, por esta bênção. Desejamos com muito amor, mamãe, papai e seus entes queridos, Alfi e León - publicou o jogador nas redes sociais.

Flamengo eliminado no Mundial de Clubes

Com o revés contra o Bayern de Munique, o Flamengo deu adeus a Copa do Mundo de Clubes. Agora, a equipe do técnico Filipe Luís se prepara para seguir com a boa campanha no Brasileirão. O próximo adversário será o São Paulo, ainda com dia e horário indefinidos.

Antes da paralisação do torneio nacional, para a disputa do novo torneio da Fifa, o clube carioca ocupava a liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro soma 24 pontos, a mesma quantidade do Cruzeiro, vice-líder. A presença na primeira colocação acontece por conta do saldo de gols.

