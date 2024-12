VP do Flamengo, Marcos Braz comenta abraço em Gabigol: ‘Reconhecimento da minha importância’

O domingo (8) foi de despedidas no Maracanã. Além de Gabigol, homenageado pela torcida do Flamengo, o vice-presidente de futebol Marcos Braz também teve sua última partida à frente do clube diante do Vitória, pela 38ª rodada do Brasileirão. Os dois compartilharam abraço nesta tarde, e o dirigente afirmou que o momento simboliza o reconhecimento de sua importância para o Fla e para o atacante.

- É um abraço de reconhecimento de qual é a minha importância. Ele foi muito importante para mim como dirigente, fez gols em todas as finais de Libertadores, gols importantíssimos. E eu acho que também tive uma importância grande no processo dele nesses seis anos aqui - declarou Braz.

É um jogador que, para mim, tem uma grandeza enorme. Jogador que ganhou tudo, ganhou muita coisa aqui. E todo jogador que ganhe muita coisa, quando vai embora, pelo menos em relação à torcida, sempre tem um gosto amargo. Boa sorte a ele na continuação da carreira - completou o dirigente do Flamengo.

Renovação de David Luiz com o Flamengo

Marcos Braz comentou também a situação de David Luiz, cujo vínculo com o Rubro-Negro se encerra ao fim deste mês. O vice-presidente disse acreditar que o jogador tem vontade de continuar no clube, mas que a decisão de abrir conversas por uma renovação será tomada apenas após as eleições do Fla, que acontecem nesta segunda-feira (9).

- O David Luiz é um grande jogador, um jogador que deu certo aqui no Flamengo. Ganhou Libertadores, duas Copas do Brasil, estadual. Jogador importantíssimo. Vamos esperar amanhã, esperar como vai ficar até semana que vem, para a gente tratar das coisas que têm de ser tratadas. Fico aqui até 31 de dezembro, isso não quer dizer que vou parar amanhã após a eleição. Não é isso. Mas determinadas decisões e ajustes, no mínimo, é bom você fazer em conjunto - afirmou o vice-presidente de futebol do Flamengo.

